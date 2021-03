DIRECT - Coronavirus : l'OMS «particulièrement inquiète» pour les Balkans et l'Europe centrale

Confinement la semaine entière ou uniquement le week-end ? L'Ile-de-France et les Hauts-de-France (ainsi que possiblement les départements contigus à ces deux régions) doivent subir ce jeudi un nouveau tour de vis, alors même que la situation épidémique continue de se dégrader. Jean Castex et Olivier Véran donnent à partir de 19h une conférence de presse très attendue.

11h56

La situation dans les Balkans et en Europe centrale est "particuli√®rement" inqui√©tante, √† l'heure o√Ļ le nombre de cas en Europe augmente pour la troisi√®me semaine cons√©cutive, a affirm√© jeudi la direction r√©gionale de l'Organisation mondiale de la sant√© (OMS). "Nous sommes particuli√®rement inquiets de la situation √©pid√©miologique dans les Balkans ainsi que dans beaucoup d'autres pays d'Europe centrale", a affirm√© Catherine Smallwood, charg√©e des situations d'urgence √† l'OMS Europe, soulignant que le nombre de morts et d'hospitalisations y est actuellement "parmi les plus √©lev√©s dans le monde".

10h38

La conférence de presse de Jean Castex et Olivier Véran est décalée à 19h.

7h33

C'est ce jeudi que l'Agence europ√©enne du m√©dicament (EMA) rend son verdict sur le vaccin AstraZeneca, suspendu par plusieurs pays de l'UE, le jour o√Ļ le gouvernement fran√ßais annoncera sa d√©cision de reconfiner ou non les 12 millions d'habitants de Paris et sa r√©gion. L'avis de l'EMA est particuli√®rement attendu au moment o√Ļ l'Union europ√©enne, en pleine p√©nurie de vaccins, compte sur des millions de doses de ce vaccin √©labor√© par la firme britannique AstraZeneca.¬†

5h47

Le P√©rou va fermer ses commerces et suspendre le transport a√©rien et terrestre pendant la semaine de P√Ęques, dans le cadre d'un confinement national destin√© √† lutter contre l'√©pid√©mie de¬†coronavirus, a annonc√© mercredi le gouvernement.

"A l'occasion des quatre jours de la Semaine sainte (P√Ęques), une quarantaine sera d√©cr√©t√©e. Le but est d'√©viter l'afflux de gens", a d√©clar√© devant la presse la pr√©sidente du Conseil des ministres, Violeta Berm√ļdez.

Les déplacements de la population seront permis uniquement à pied ou à vélo, et exclusivement pour l'achat de biens essentiels, selon les autorités.

3h33

Le Brésil a enregistré mercredi 90.303 nouveaux cas de contamination au Covid-19 en 24 heures, un record, ainsi que 2.648 nouveaux décès, portant la moyenne quotidienne sur les sept derniers jours à 2.017, la plus élevée depuis le début de la pandémie.

Avec ces deux nouveaux records, ce pays de 212 millions habitants totalise à présent 284.775 morts, le deuxième pire bilan après les Etats-Unis, et 11.693.838 personnes infectées.

Le nombre de morts enregistrés lors des dernières 24 heures est seulement inférieur à celui de mardi (2.841).