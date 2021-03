Donald Trump rêve d'affronter Meghan Markle en 2024

Donald Trump s’imagine déjà être le candidat du parti républicain pour l’élection présidentielle américaine en 2024. Et souhaite ardemment que Meghan Markle soit son opposante.

Invité de la chaîne américaine Fox News, l’ancien président américain a affirmé que, si la rumeur selon laquelle Meghan Markle songerait à se présenter à l’élection américaine en 2024 se révélait être vraie, cela ne ferait que le motiver encore plus à se représenter. «J'espère que cela se produira. Si cela se produisait, je pense que j'aurais une envie encore plus forte de me présenter !», a déclaré Donald Trump par téléphone depuis sa résidence à Mar-a-Lago.

Donald Trump en a profité pour critiquer celle qui l’avait accusé en 2016 de «misogynie» et d’être «une source de division» lors d’une interview. Pour lui, Meghan Markle – qui a soutenu Joe Biden lors de la dernière élection américaine – a eu tort de porter ces graves accusations envers la famille royale de manière publique. L’homme d’affaires en a profité pour exprimer sa sympathie envers Elizabeth II.

«J'ai rencontré la reine et je pense que la reine est une personne formidable. Et je ne suis pas fan de Meghan», clame-t-il. Le conseiller en communication de Donald Trump, Jason Miller, a également révélé que l’ancien président avait estimé avoir trouvé Meghan Markle «pas bonne» depuis son interview lors d’un entretien accordé à Steven Bannon dans le podcast War Room, affirmant qu’il l’avait «déjà dit», et que maintenant, «tout le monde le voyait».