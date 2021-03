États-Unis : un homme armé arrêté devant la résidence de Kamala Harris

Le services secrets américains, chargés de la sécurité de la vice-présidente, ont annoncé mercredi qu’un homme armé avait été arrêté à proximité de la résidence officielle de Kamala Harris à Washington D.C.

Personne ne se trouvait dans la résidence, qui accueille également l’observatoire naval américain, actuellement en cours de rénovation, a rapporté CNN.

Les services secrets avaient été prévenus de la présence de l’individu par des renseignements venus du Texas, l’État d’origine du suspect qui vient de San Antonio.

La police métropolitaine du district de Columbia est intervenue en début d’après-midi pour appréhender l’homme de 31 ans. Dans sa voiture, un fusil semi-automatique et des munitions ont été retrouvés.

Sur Twitter, une journaliste de Fox 5 a affirmé que Paul Murray souffrirait de «désillusions paranoïaques». Elle a ajouté que l’individu pensait être poursuivi par le gouvernement américain.

BREAKING: new details on man arrested by @SecretService outside the Naval Observatory.





BOLO says Paul Murray experiencing paranoid delusions, thought government after him, he bought an AR-15, told mom he was in DC to “take care of his problem”https://t.co/YsHImTIjMs @fox5dc pic.twitter.com/bbb2dUd85P

— Lindsay Watts (@LindsayAWatts) March 17, 2021