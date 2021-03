Il reconnaît son ancien prof devenu sans-abri et l'aide à sortir de la rue

Il se bat pour le sortir de la rue. Alors qu'il avait remarqué la présence d'un homme qui vivait dans sa voiture près de chez lui, Steven Nava, un jeune américain, a eu la surprise de découvrir qu'il s'agissait d'un de ses anciens professeur.

Cet habitant de Fontana, en Californie (Etats-Unis), a en effet réalisé que l'homme qui vivait dans le froid de son véhicule n'était autre que José Villaruel, un éducateur et professeur suppléant de son ancien lycée. L'homme – âgé de 77 ans – a perdu son travail l'an dernier au début de la pandémie de coronavirus, lorsque l'intégralité des cours ont commencé à être donnés à distance.

José Villaruel a alors confié à son ancien élève qu'il n'avait pas réussi à trouver un nouvel emploi, et qu'il envoyait tout l'argent qui lui restait à sa femme, très malade, restée chez eux au Mexique. Ses seuls revenus provenaient ainsi d'un versement mensuel envoyé par la sécurité sociale.

Une cagnotte pour José

Touché par la situation de cet éducateur au grand coeur, Steven Nava a lancé une première cagnotte participative Go Fund Me à l'attention de «Mr. V» au début du mois de mars, qui a permis de récolter plus de 27.000 dollars (soit plus de 22.500 euros).

Un succès tel que Steven a relancé une nouvelle cagnotte il y a cinq jours, face à la demande. Et ce jeudi 18 mars, près de 600 donateurs avaient participé à la deuxième collecte de fonds et le montant de celle-ci avoisinait déjà les 22.000 dollars (soit environ 18.500 euros).

I took him out last time, this time he wanted to take me out. This is what I live for. pic.twitter.com/qsLxxHvihX — stvnna (@thesteven7) March 17, 2021

«M. V était un éducateur formidable, drôle et serviable», peut-on lire dans la description de la cagnotte. «Il a eu du mal à se remettre de la crise sanitaire et vit depuis dans sa voiture, malgré une météo et des conditions de vie difficiles», a ainsi expliqué Steven, qui souligne que cette collecte «vise à l'aider financièrement et à le ramener à une vie normale».