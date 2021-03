L'Espagne légalise l’euthanasie

L’Espagne est devenue l’un des rares pays européens à légaliser l’euthanasie. Le parlement espagnol a approuvé ce jeudi la mesure, qui entrera en vigueur dès le mois de juin.

L’euthanasie avait déjà été dépénalisée au mois de décembre, mais ce nouveau texte rend légale l’euthanasie (lorsqu’un soignant provoque la mort du patient) et le suicide médicalement assisté (quand le patient prend lui-même un médicament létal qui lui est prescrit.

Cette autorisation concerne les personnes souffrant d’une «maladie grave et incurable» ou bien de douleurs chroniques qui les placent «dans une situation d’incapacité». Le patient en question doit cependant être «capable et conscient» lorsqu’il formule par écrit cette demande d’euthanasie, et ne doit pas être soumis à des «pressions extérieures». Après une première demande, le patient devra reconfirmer ce choix par écrit quinze jours plus tard.

Les demandes d’euthanasie seront toutefois toujours conditionnées à l’avis du médecin en charge du patient. Les professionnels de santé, quant à eux, pourront exprimer leur refus de participer à un acte d’euthanasie.

LA DROITE ET L'ÉGLISE S'OPPOSENT À L'EUTHANASIE

C’était l’une des priorités du gouvernement de Pedro Sanchez, les socialistes tentant depuis plusieurs années de faire passer cette loi. C’est donc une victoire politique pour le PSOE (Parti socialiste espagnol), en proie à une profonde crise politique depuis 2015. Le texte a été approuvé par le PSOE, avec l'aide du parti de gauche radicale Podemos et des indépendantistes de Ciudadanos.

A l’inverse, les conservateurs du Parti Populaire et l’extrême droite Vox ont rejeté ce texte, se rangeant du côté de l’Eglise catholique, fermement opposée à l’euthanasie, qu’elle considère comme «une forme d’homicide». Selon le quotidien espagnol El Mundo, le porte-parole de la Conférence épiscopale espagnole (CEE) a incité les Espagnols à «dire explicitement dans leur testament qu’ils ne veulent pas être euthanasiés, qu’ils veulent recevoir des soins palliatifs». Il a également indiqué que la CEE invitera les citoyens à «l’objection de conscience» de cette loi.

En Europe, l’euthanasie est également légale aux Pays-Bas, depuis 2002, et a été dépénalisée en Belgique la même année. Elle y a aussi été légalisée en 2014 pour les enfants atteints de maladies incurables, et le Luxembourg a également autorisé l’euthanasie sous certaines conditions en 2009.