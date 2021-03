DIRECT - Coronavirus : Boris Johnson a reçu une première dose de vaccin AstraZeneca

Confinement, acte III. A partir de samedi, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, vont être reconfinés. Parmi les bonnes nouvelles, l'avis favorable rendu jeudi par l'EMA va permettre dès ce vendredi après-midi la reprise de la vaccination avec AstraZeneca. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

20h45

Le Premier ministre italien Mario Draghi a annoncé vendredi qu'il allait se faire vacciner avec l'AstraZeneca, en dépit de sa suspension pendant quelques jours en raison de rares et graves troubles de la coagulation chez des personnes vaccinées, sans lien avéré avec le sérum.

"Je n'ai pas encore fait de réservation, mais ma tranche d'âge est parmi celles qui ont le droit de recevoir le vaccin, et oui, je ferai l'AstraZeneca, mon fils l'a eu avant-hier en Angleterre, donc il n'y a absolument aucune prévention, aucun doute", a-t-il dit devant la presse à Rome.

19h54

Le Premier ministre britannique Boris Johnson a reçu vendredi soir sa première dose de vaccin AstraZeneca contre le coronavirus, au lendemain des assurances apportées par les régulateurs britannique et européen sur la sûreté du sérum.

"Je n'ai littéralement rien senti", a déclaré le dirigeant conservateur, 56 ans, qui a été vacciné à l'hôpital St Thomas de Londres, où il avait passé trois jours en soins intensifs en avril 2020, frappé par la maladie Covid-19.

19h51

Cuba commencera lundi à vacciner 48.000 volontaires avec son candidat-vaccin contre le coronavirus Abdala, le deuxième du pays à entrer en phase 3 des essais cliniques, la dernière avant approbation, ont annoncé vendredi les autorités cubaines.

"Penser que, depuis hier, nous avons l'autorisation de phase 3 d'essais cliniques pour un deuxième candidat, cela nous motive et nous donne l'énergie pour continuer à travailler", a déclaré lors d'une conférence de presse le vice-président du groupe pharmaceutique d'Etat BioCubaFarma, Eulogio Pimentel.

19h42

Pas de remerciements émus via Zoom, pas de jean ou de pyjama: malgré la pandémie qui a bouleversé son calendrier habituel, la cérémonie de remise des Oscars se déroulera le 25 avril en chair et en os et la tenue de soirée restera de rigueur, tout comme les précautions sanitaires.

La soirée des Oscars sera dirigée pour la sixième fois par Glenn Weiss, un expert reconnu de ce genre d'événements, avec à la production Steven Soderbergh, réalisateur du film "Contagion", a annoncé vendredi l'Académie des arts et sciences du cinéma qui décerne les prestigieuses récompenses cinématographiques.

19h25

La chancelière allemande Angela Merkel s'est dit prête vendredi à commander le vaccin russe anti-Covid Spoutnik V pour son pays s'il est autorisé par l'UE, alors qu'elle est très critiquée pour la lenteur de la campagne de vaccination en Allemagne.

"En ce qui concerne le vaccin russe, je suis d'avis que tout vaccin autorisé par l'Agence européenne du médicament devrait être utilisé dans l'UE", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Berlin. Dans ce cas "je préfèrerais une commande de l'UE" mais "si celle-ci n'intervenait pas (...) alors l'Allemagne devrait agir pour elle même et c'est ce que nous ferions", a-t-elle ajouté.

17h41

Les bénéfices associés au vaccin AstraZeneca contre le coronavirus l'emportent sur les risques, ont conclu vendredi les experts de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), confirmant le verdict rendu la veille par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Le vaccin AstraZeneca (...) continue d'avoir un profil bénéfices-risques positif, avec un énorme potentiel pour prévenir les infections et réduire les décès dans le monde entier", a indiqué le Comité consultatif mondial de la sécurité vaccinale (GACVS) de l'OMS, dans un communiqué. Les experts du GACVS se sont réunis en ligne les 16 et 19 mars pour examiner les informations et les données disponibles "sur les événements de thromboemboliques (caillots sanguins) et de thrombocytopénie (faible nombre de plaquettes) après la vaccination avec le vaccin AstraZeneca contre le Covid-19".

17h08

Le vaccin AstraZeneca a un «énorme potentiel» pour prévenir les cas de Covid, selon l'OMS.

17h01

Les autorités sanitaires américaines ont assoupli vendredi les recommandations en vigueur dans les écoles face au Covid-19, en diminuant de moitié la distance conseillée entre les élèves dans les classes.

Cette décision devrait grandement faciliter la réouverture des établissements, qui manquaient souvent d'espace pour appliquer les recommandations précédentes, et ainsi permettre à tous les élèves de revenir suivre leurs cours en personne. Jusqu'ici, les élèves des écoles primaires, collèges et lycées devaient être séparés de 6 pieds, soit environ 1,8 mètre, selon les Centres américains de lutte et de prévention contre les maladies (CDC).

16h56

La présidente (Libres!) de l'Ile-de-France, Valérie Pécresse, a réclamé vendredi une "accélération de la vaccination" dans sa région, sur le point d'entamer un nouveau confinement décidé par l'exécutif face à la flambée de l'épidémie de Covid-19.

Le Premier ministre, Jean Castex, a annoncé jeudi soir un reconfinement dans 16 départements, dont ceux de la région parisienne, accompagné notamment de restrictions de déplacements et de la fermeture de certains commerces. "Nous sommes la région la plus touchée, dans laquelle il y a le plus d'hospitalisations et nous sommes aussi la région la moins vaccinée. J'ai interpelé le gouvernement pour qu'il change de braquet", a expliqué Mme Pécresse.

16h01

Emmanuel Macron a estimé vendredi que le mot de "confinement" pour décrire les mesures annoncées la veille contre l'épidémie du Covid-19 n'était "pas adapté" car il s'agit de "freiner le virus sans nous enfermer". "Je crois que le mot confinement n'est pas adapté à la stratégie présentée hier", a déclaré le chef de l'Etat à des journalistes, en marge d'une rencontre à l'Elysée à l'occasion de la Journée de la francophonie.

"Ce qu'on veut, c'est freiner le virus sans nous enfermer, ce n'est pas être confiné. C'est vivre avec (le virus), je le dis depuis un an, sans fatalité", a-t-il ajouté. "Ce qu'on a appris en un an, c'est qu'il ne faut pas multiplier les interactions. Il y a une part de responsabilité individuelle. Le seul moyen, c'est de freiner ses contacts pour éviter que le virus ne se diffuse. Mais se promener dehors n'est pas mauvais", a poursuivi Emmanuel Macron.

Dans ce cadre, "le terme de confinement à proprement parler n'est pas le bon. Aujourd'hui nous parlons de mesures de freinage supplémentaires", a-t-il estimé.

14h41

Le Premier ministre Jean Castex vient d'arriver à l'hôpital militaire Begin où il doit se faire vacciner avec l'AstraZeneca.

14h22

Le maire de Rio de Janeiro annonce la fermeture des plages de la mégapole brésilienne ce week-end pour tenter de limiter les contaminations au coronavirus, au moment où les hospitalisations en soins intensifs atteignent un record.

13h41

Gérald Darmanin : «La consigne donnée à la police et à la gendarmerie c’est de faire de la pédagogie (…) et de sanctionner des comportements qui sont manifestement les plus contraires aux règles élémentaires sanitaires» pic.twitter.com/N217Cm98UO — CNEWS (@CNEWS) March 19, 2021

12h47

Seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin AstraZeneca, indique la haute autorité française de santé.

11h15

L'Allemagne est confrontée à une augmentation "très clairement exponentielle" des infections au Covid-19, liée en particulier à la diffusion du variant britannique, a déclaré vendredi le vice-président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

"Il est tout à fait possible que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que nous avons connue avant Noël, avec un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés", a prévenu lors d'une conférence de presse Lars Schaade.

11h10

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour y produire au moins 200 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V contre le coronavirus.

Le RDIF, qui a financé en partie le développement du vaccin, a indiqué s'être associé à Stelis, une division du groupe pharmaceutique Strides, pour produire à partir du 3e trimestre 2021 "un minimum de 200 millions de doses du Spoutnik-V, suffisant pour vacciner 100 millions de personnes".

8h03

Les coiffeurs pourront rester ouverts, vient d'annoncer sur RTL le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

6h28

Le confinement "strict et contrôlé", en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines à Wallis et Futuna, sera prolongé jusqu'au 6 avril dans cet archipel polynésien où des renforts sanitaires de Métropole ont été envoyés, a indiqué jeudi l'Administrateur supérieur (préfet).

"Nous avons décidé de prolonger de 15 jours le confinement selon des modalités identiques", a déclaré Hervé Jonathan, alors que les écoles sont fermées et les déplacements strictement encadrés.