DIRECT - Coronavirus : seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin AstraZeneca, indique la HAS

Confinement, acte III. A partir de samedi, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, vont être reconfinés. Parmi les bonnes nouvelles, l'avis favorable rendu jeudi par l'EMA va permettre dès ce vendredi après-midi la reprise de la vaccination avec AstraZeneca. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

12h47

Seuls les plus de 55 ans doivent recevoir le vaccin AstraZeneca, indique la haute autorité française de santé.

11h15

L'Allemagne est confrontée à une augmentation "très clairement exponentielle" des infections au Covid-19, liée en particulier à la diffusion du variant britannique, a déclaré vendredi le vice-président de l'institut de veille sanitaire Robert Koch (RKI).

"Il est tout à fait possible que nous ayons à Pâques une situation similaire à celle que nous avons connue avant Noël, avec un nombre très élevé de cas, de nombreux cas graves et de décès, et des hôpitaux débordés", a prévenu lors d'une conférence de presse Lars Schaade.

11h10

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé vendredi avoir conclu un accord avec un groupe pharmaceutique indien pour y produire au moins 200 millions de doses du vaccin russe Spoutnik-V contre le coronavirus.

Le RDIF, qui a financé en partie le développement du vaccin, a indiqué s'être associé à Stelis, une division du groupe pharmaceutique Strides, pour produire à partir du 3e trimestre 2021 "un minimum de 200 millions de doses du Spoutnik-V, suffisant pour vacciner 100 millions de personnes".

8h03

Les coiffeurs pourront rester ouverts, vient d'annoncer sur RTL le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

6h28

Le confinement "strict et contrĂ´lĂ©", en vigueur depuis le 9 mars pour deux semaines Ă Wallis et Futuna, sera prolongĂ© jusqu'au 6 avril dans cet archipel polynĂ©sien oĂą des renforts sanitaires de MĂ©tropole ont Ă©tĂ© envoyĂ©s, a indiquĂ© jeudi l'Administrateur supĂ©rieur (prĂ©fet).        Â

"Nous avons dĂ©cidĂ© de prolonger de 15 jours le confinement selon des modalitĂ©s identiques", a dĂ©clarĂ© HervĂ© Jonathan, alors que les Ă©coles sont fermĂ©es et les dĂ©placements strictement encadrĂ©s. Â