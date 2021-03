«Il n'y a pas assez de vaccins pour arrêter la troisième vague», selon le ministre de la Santé allemand

Alors que de nombreux pays européens reprennent leur campagne de vaccination avec le vaccin AstraZeneca, le ministre allemand de la Santé estime que les doses, tous laboratoires confondus, ne sont pas suffisantes pour espérer endiguer la 3e vague de Covid-19 qui déferle sur le continent.

«Une analyse honnête de la situation montre qu'il n'y a pas encore assez de vaccins en Europe pour arrêter la troisième vague par la seule vaccination», a ainsi déclaré le ministre Jens Spahn. Une déclaration qui intervient alors que comme en France, les cas ne cessent d’augmenter en Allemagne. L’assouplissement des restrictions entamé depuis plusieurs semaines, et la virulence du variant anglais, pourraient expliquer ce rebond, comme l’indique l’agence Reuters.

«L'augmentation du nombre de cas peut signifier que nous ne pourrons pas prendre de nouvelles mesures d'ouverture dans les semaines à venir. Au contraire, nous pourrions même être amenés à faire des pas en arrière», a par ailleurs ajouté Jens Spahn.

Vacciner vite, mais comment ?

On pourrait donc s’attendre prochainement outre-Rhin, comme c’est le cas à partir de ce vendredi 18 mars en France, à des mesures de confinement territorialisées. Mais le plus important en Allemagne est de veiller à l’utilisation du vaccin AstraZeneca, dont les injections avaient été suspendues. L’agence européenne des médicaments ayant donné son aval, la campagne de vaccination va donc reprendre progressivement. Mais avec prudence. «Avec des médecins informés et des citoyens convenablement éduqués», insiste le ministre de la Santé allemand.

Parallèlement, les chefs d’État européens doivent échanger ce vendredi pour trouver ensemble des moyens d’accélérer la campagne de vaccination. La déclaration de Jens Spahn jette quoi qu’il en soit un coup de froid dans l’Europe tout entière, à mesure que le Covid-19 regagne du terrain. La barre des 900.000 morts vient d’être franchie sur le continent.