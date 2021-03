Après le flop des Golden Globes, Hollywood resserre la vis pour les Oscars

Malgré la pandémie de Covid-19, la 93e cérémonie des Oscars aura bien lieu le dimanche 25 avril. Les personnalités seront cette année réparties en deux lieux, le Dobly Theatre d'Hollywood et la gare d'Union Station, au coeur de Los Angeles.

Une manière pour les organisateurs de faire respecter les précautions sanitaires, alors que les producteurs ont expliqué vouloir que les «les Oscars ressemblent à un film, pas à un spectacle télévisé». Pour la sixième fois, la soirée sera dirigée par Glenn Weiss, un mastodonte de la réalisation aux Etats-Unis, et produite par le réalisateur Steven Soderbergh.

Contrairement à la dernière cérémonie des Golden Globes, où certaines stars, notamment Jodie Foster, avaient choisi de recevoir leurs prix depuis leurs domiciles via Zoom, il ne sera pas possible de procéder de la même façon pour les Oscars. «Nous faisons le maximum pour offrir une soirée agréable et sûre à tous ceux qui seront physiquement présents, ainsi qu'aux millions de fans de cinéma dans le monde, et il nous semble qu'une cérémonie virtuelle ne le permettrait pas», ont expliqué les producteurs de l'événement.

Une condition sine qua non pour recevoir son prix, alors que les Golden Globes avaient enregistré l'une des pires audiences de l'histoire de la cérémonie.

Tenue décontractée interdite

Jason Sudeikis, Joaquin Phoenix... Tous avaient troqué leurs habituels costumes pour des tenues particulièrement décontractées pour les Golden Globes. Une liberté qui ne sera pas autorisée aux Oscars, les organisateurs ayant précisé que des tenues de soirée étaient de rigueur.

Des tests de dépistage seront déployés sur place, afin d'obtenir des résultats dans la minute.