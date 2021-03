DIRECT - Coronavirus : 30.581 nouveaux cas en France ces dernières 24h, 138 morts

Confinement, acte III. A partir d'aujourd'hui, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

20h16

Selon le dernier bilan de Santé Publique France, 30.581 nouveaux cas ont été enregistrés ces dernières 24 heures. Le nombre total de contaminations depuis le début de l'épidémie atteint le nombre de 4.282.603.

Depuis hier, 138 nouveaux décès des suites du Covid-19 sont à déplorer, portant le bilan total à 4.282.603 morts.

Enfin, à ce jour, 6.146.162 personnes ont reçu au moins une dose du vaccin.

19h13

Les Etats-Unis ont administré pour la première fois plus de trois millions de doses de vaccins contre le Covid-19 pour deux jours consécutifs, nouvelle illustration d'une campagne de vaccination qui continue de monter en puissance, selon les chiffres officiels publiés dimanche.

Les Centres de prévention et de lutte contre les maladies (CDC) ont fait état dimanche de 3,04 millions de doses injectées en 24 heures après 3,12 millions la veille.

"C'est la première fois que nous avons 3 millions ou plus sur deux jours consécutifs", s'est félicité sur Twitter le responsable des données sur le Covid-19 à la Maison Blanche, Cyrus Shahpar. "Nous faisons des progrès!" En moyenne sur la dernière semaine, 2,49 millions de doses ont été administrées par jour dans le pays, qui déplore 542.000 morts du coronavirus depuis le début de la pandémie.

18h46

Les Nations unies ont défendu dimanche leur décision d'accepter des vaccins gratuits contre le Covid-19 pour son personnel au Kenya, même si Nairobi n'a pas fini de vacciner les populations les plus fragiles du pays.

Cette offre, confirmée par des sources diplomatiques et au sein des Nations unies, intervient alors que le Kenya lutte contre une virulente troisième vague de contaminations et a enregistré la semaine dernière un chiffre record de décès quotidiens.

Le bureau des Nations unies à Nairobi (UNON), qui emploie environ 20.000 personnes, a indiqué avoir accepté que le gouvernement leur offre des doses du vaccin AstraZeneca en précisant que seules les personnes les plus à risques seraient éligibles. "Ce n'est pas une vaccination à grande échelle de tous les membres du personnel des Nations unies", a déclaré dimanche à l'AFP un porte-parole de l'UNON, Newton Kanhema. Les inscriptions pour se faire vacciner se sont ouvertes dimanche et la vaccination devrait débuter mardi.

14h13

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.710.382 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 11H00 GMT.

Plus de 122.737.460 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie. Sur la journée de samedi, 8.635 nouveaux décès et 509.629 nouveaux cas ont été recensés dans le monde.

Les pays qui ont enregistré le plus de nouveaux décès dans leurs derniers bilans sont le Brésil avec 2.438 nouveaux morts, les États-Unis (937) et le Mexique (608).

Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 541.918 décès pour 29.784.001 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 292.752 morts et 11.950.459 cas, le Mexique avec 197.827 morts (2.193.639 cas), l'Inde avec 159.755 morts (11.559.130 cas), et le Royaume-Uni avec 126.122 morts (4.291.271 cas).

Parmi les pays les plus durement touchés, la République tchèque est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 230 décès pour 100.000 habitants, suivi par la Belgique (195), la Slovénie (191), le Monténégro (190) et la Hongrie (187).

12h42

Les autorités allemandes s'apprêtent lundi à donner un nouveau tour de vis pour contrer la troisième vague de Covid, au risque de plonger un peu plus le pays dans le marasme et de nourrir la grogne.

Angela Merkel et les régions allemandes se retrouvent à cette occasion pour une nouvelle réunion sur la stratégie anti-pandémie. Mais alors qu'elle devait être consacrée il y a quelques semaines encore à de nouveaux assouplissements du confinement partiel, l'ordre du jour a complètement changé face à la propagation du variant britannique du virus.

11H48

La maire PS de Paris Anne Hidalgo a proposé dimanche de "débrider" la vaccination pour "l'ouvrir à tous" ceux qui le souhaitent, notamment parmi les enseignants, policiers et travailleurs "en première ligne".

"Pour rendre la vaccination plus efficace, je propose qu'on débride la vaccination. Que toutes celles et ceux qui veulent puissent le faire", a affirmé Mme Hidalgo lors d'une interview à Europe1/CNews/Les Echos.

"Il faut bien sûr tenir compte des antécédents médicaux" et "vacciner les plus de 75 ans" qui "doivent être prioritaires", mais "il faut ouvrir à tous les autres", a-t-elle expliqué.

La maire de Paris, potentielle candidate de gauche à la présidentielle de 2022, a ainsi plaidé pour "la vaccination de tous ceux qui travaillent en lien avec les enfants".

09h40

Le sommet de l'Union européenne de jeudi et vendredi à Bruxelles se déroulera en vidéoconférence, a annoncé dimanche un porte-parole européen.

Le président du Conseil européen Charles Michel a pris cette décision "à la suite de la flambée de cas de Covid-19 dans les Etats membres", a expliqué sur Twitter son porte-parole Barend Leyts.

09h01

Les Etats-Unis auront-ils bientôt leur monument national aux victimes du Covid-19? Les appels en ce sens se multiplient, réclamant un grand lieu de pèlerinage pour le pays officiellement le plus endeuillé au monde par la pandémie, avec plus de 540.000 morts.

Depuis que Joe Biden a remplacé Donald Trump à la Maison Blanche fin janvier, et que le pays a entamé sa deuxième année de pandémie, les cérémonies officielles - essentiellement virtuelles - se multiplient.

07H25

L'archipel de Wallis et Futuna a enregistré son premier décès lié au Covid-19, après la mort samedi d'une octogénaire dans ce territoire où une campagne de vaccination massive de toute la population vient d'être lancée, a indiqué l'Administration supèrieure (préfecture).

La victime est une Futunienne âgée de 83 ans, qui avait été évacuée vers l'hôpital de Sia à Wallis pour d'autres pathologies du 5 au 10 mars. Elle a ensuite été testée positive au coronavirus le 15 mars et réhospitalisée samedi pour détresse respiratoire avant de succomber, a indiqué l'administration supèrieure.

Un médecin a indiqué à la télévision Wallis et Futuna La 1ère que le Covid-19 "n'était pas l'unique cause" du décès de cette octogénaire mais "que la maladie avait forcément un lien".

Ce premier décès est intervenu le jour du lancement dans l'archipel polynésien d'environ 11.500 habitants d'une campagne massive de vaccination de toute la population majeure, en raison d'une propagation rapide de l'épidémie depuis la détection le 6 mars dernier du premier cas.