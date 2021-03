Mercy, le bébé né sur le bateau de SOS Méditerranée, fête ses 4 ans

C’est un joyeux souvenir qu’a repartagé l’association SOS Méditerranée, qui vient en aide aux embarcations et naufragés en détresse. Il y a tout juste quatre ans, le 21 mars 2017, la petite Mercy, est née sur l’Aquarius, navire de sauvetage de l’association.

Un moment d’émotion qui avait été filmé à l’époque par le journaliste Grégory Leclerc, alors en reportage à bord du navire de sauvetage. La maman de Mercy, nigériane, avait embarqué sur un bateau de passeurs en Libye, à 8 mois et demi de grossesse, puis avait été ensuite secourue par SOS Méditerranée. Elle avait accouché le jour où l’Aquarius était arrivé au port de Catane, en Sicile, avec 946 rescapés à bord.

L'association a repartagé ces images via les réseaux sociaux, et souhaité un joyeux anniversaire à la petite fille.

Toutes les équipes de @SOSMedFrance souhaitent un #JoyeuxAnniversaire à #Mercy née il y a 4 ans sur l'#Aquarius. Une grande émotion filmée le 21/03/2017 par @GregLeclerc & un hymne à la vie chanté par @MadameMonsieur à l’#Eurovision2018 en hommage aux naufragés en #Méditerranée https://t.co/XNgKBwsoq7 — SOS MEDITERRANEE France (@SOSMedFrance) March 21, 2021

L’histoire de Mercy et sa mère avait notamment inspiré le duo de chanteurs Madame Monsieur, qui avait représenté la France à l’Eurovision en 2018 avec la chanson «Mercy».

La mère et sa petite fille avait été transportées à l’hôpital de Catane à leur arrivée en Italie, puis placées dans un camp de migrant. Selon les informations les plus récentes, Mercy et sa maman vivent en Sicile, et ont été accueillies dans un foyer. Le groupe Madame Monsieur a par ailleurs eu l’occasion de les rencontrer, quelques mois après sa performance à l’Eurovision.