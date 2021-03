Australie : des milliers de personnes évacuées après des pluies diluviennes

C’est une pluie torrentielle qui s’abat sur le sud-est de l’Australie, notamment sur la région de la Nouvelle-Galles du Sud depuis quatre jours. Des milliers de personnes ont été évacuées pour échapper aux inondations.

Des rues entières, les voitures, et les habitations se sont retrouvées sous les eaux. Pour protéger les habitants, 19 ordres d’évacuation ont été émis par les autorités, dans les 38 zones considérées comme «zones à catastrophes naturelles». Jusqu’à présent, environ 18.000 personnes ont été évacuées, rapporte CNN.

«Nous n’avons rien vu de tel depuis les années 1960», a affirmé la Première ministre de la Nouvelle-Galles du Sud, Gladys Berejiklian, qui a ajouté que des pluies de ce type n’ont lieu qu’une fois par siècle, dans cette région par ailleurs touchée à de nombreuses reprises par de terribles incendies de brousse ces derniers mois.

Les zones les plus touchées ont vu des précipitations plus de cinq fois supérieures à la moyenne mensuelle du mois de mars tomber en seulement quatre jours. Si les pluies sont censées se calmer les prochains jours, les autorités restent attentives et le risque d’inondations est toujours présent.

It may have been going for days but unfortunately this situation is far from over. This map shows #Flood Watch & #Warning zones with rain radars overlaid. You can see rain still falling in flood areas, with more forecast for coming days https://t.co/n6uSzt271E@NSWSES @nswpolice pic.twitter.com/oXD9pWq4UI

— Bureau of Meteorology, New South Wales (@BOM_NSW) March 22, 2021