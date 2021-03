Congo-Brazzaville : Un candidat à la présidentielle meurt du Covid-19 le jour de l'élection

Il assurait «se battre contre la mort». Guy-Brice Parfait Kolélas, candidat à la présidence du Congo-Brazzaville, a succombé au Covid-19 alors que ses partisans se rendaient aux urnes ce 21 mars.

«Il est décédé dans l'avion médicalisé venu le chercher à Brazzaville dimanche après-midi», a annoncé Christian Cyr Rodrigue Mayanda, son directeur de campagne. Kolélas possédait en effet la nationalité française et s'apprêtait à se faire soigner à Paris. Il avait été diagnostiqué positif au Covid-19 vendredi, soit deux jours avant les élections présidentielles.

Aucune loi n'annule l'élection en cas de décès d'un candidat. Le dépouillement est donc toujours en cours. «On va continuer à compter les bulletins», a affirmé Christian Cyr Rodrigue Mayanda. Kolélas «était en tête dans un certain nombre de localités».

A 61 ans, cet économiste s'était imposé comme le principal opposant du président actuel, Denis Sassou Nguesso. Un président qu'il cherchait à tout prix à renverser. «Mes chers compatriotes, je me bats contre la mort», avait affirmé Parfait Kolélas, dans une vidéo où il apparaissait alité, sous assistance respiratoire, et très affaibli par le Covid-19. «Cependant, je vous demande de vous lever. Allez voter pour le changement. Je ne me serais pas battu pour rien.»

NGUESSO AU POUVOIR DEPUIS 36 ANS

L'appel de Kolélas a été moyennement entendu : les bureaux de vote n'ont pas attiré pas les foules ce 21 mars, selon nos confrères de RFI. Les Congolais étaient plutôt résignés. Et pour cause, des sept candidats en lice, le président Sassou Nguesso était quasiment assuré de sortir vainqueur. Celui-ci semble indéboulonnable. A 77 ans, il a passé 36 ans au pouvoir, et brigue un quatrième mandat de cinq ans. D'ailleurs, il ne se cache pas de vouloir rapidement régler cette histoire d'élections. Il a fait campagne sous le slogan «Un coup, K-O», affirmant sa volonté de gagner dès le premier tour.

Et cela pourrait bien être le cas. Même si les résultats ne seront pas disponibles avant plusieurs jours, les élections sont pour beaucoup jouées d'avance. Comme en 2016, où Denis Sassou Nguesso avait obtenu le droit d'effectuer un troisième mandat en modifiant la Constitution. L'opposant Jean-Marie Michel Mokoko avait à l'époque gagné une forte popularité. Il dort aujourd'hui en prison pour «atteinte à la sécurité intérieure de l'Etat», tout comme André Okombi Salissa, un autre opposant condamné pour le même chef d'accusation.

Cette année encore, les élections au Congo-Brazzaville ne se sont pas déroulées dans une transparence totale. Les observateurs indépendants sont quasi absents. Y compris ceux qui devaient être déployés par l'Eglise catholique. Quant à l'accès à Internet et aux réseaux sociaux, il est mystérieusement coupé depuis le jour du vote. Le porte-parole du gouvernement Thierry Moungalla a assuré que les autorités congolaises n'y étaient pour rien. Selon plusieurs ONG : à d'autres.