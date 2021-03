DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron en visite mardi dans un centre de vaccination dans le Nord

Confinement, acte III. Depuis samedi, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

15h06

Emmanuel Macron se rend mardi dans un centre de vaccination contre le Covid-19 à Valenciennes (Nord) pour promouvoir l'accélération de la campagne dont l'objectif est de vacciner 10 millions de personnes d'ici la mi-avril.

Le chef de l'Etat, accompagné du ministre de la Santé Olivier Véran, ira dans la matinée "à la rencontre des professionnels mobilisés dans la campagne de vaccination" avant de "se rendre notamment dans le centre de vaccination installé au sein du gymnase de l'école Jean-Mineur", a annoncé lundi l'Elysée.

Ouvert depuis la mi-janvier, ce centre est né d'un partenariat entre l'hôpital et la ville, avec l'agrément de l'Agence régionale de Santé (ARS). Il a été choisi pour cette visite car il "est bien organisé et bien géré, avec la participation de médecins, pharmaciens et de l'association des infirmiers libéraux et des sapeurs-pompiers", indique le maire Laurent Degallaix dans La Voix du Nord.

14h48

Le président russe Vladimir Poutine a dénoncé lundi la position "conflictuelle" de l'UE à l'égard de la Russie lors d'un entretien téléphonique avec le président du Conseil européen Charles Michel, à quelques jours d'un sommet des 27.

"Vladimir Poutine a estimé que l'état des liens Russie-UE n'était pas satisfaisant du fait de la position non-constructive et parfois conflictuelle des partenaires" européens, a indiqué le Kremlin dans un communiqué, avant ce sommet où de nouvelles sanctions contre Moscou devraient être validées.

14h15

Les autorités sanitaires islandaises ont annoncé lundi attendre avant une éventuelle reprise de la vaccination anti-Covid avec AstraZeneca, pourtant déclaré "sûr et efficace" par le régulateur européen. "Tous les pays nordiques, y compris l'Islande, ont (...) décidé de mieux enquêter sur le sujet et de coopérer ensemble avant d'aller plus loin" dans la vaccination avec AstraZeneca, interrompue le 11 mars dernier sur l'île, a expliqué en conférence de presse Alma Möller, directrice générale de la Santé.

13H36

L'armée et les pompiers vont déployer "au moins 35" grands centres de vaccination contre le Covid-19, "pour pouvoir être capables d'utiliser" toutes les doses qui seront livrées à la France "à partir du mois d'avril", a indiqué lundi le ministre de la Santé.

"Le service de santé des armées va travailler à développer un certain nombre de grands centres de vaccination – on peut les appeler vaccinodromes ou mégacentres, quel que soit le nom", a déclaré Olivier Véran lors d'un déplacement à Epinay-sous-Sénart (Essonne) en compagnie de sa collègue déléguée chargée des Sports, Roxana Maracineanu. "

Il y a au moins 35 centres qui vont être déployés à la fois par l'armée et les pompiers sur le territoire national. Et nous en déployons avec l'Etat, l'Assurance maladie, un certain nombre d'autres aussi", a ajouté le ministre de la Santé.

13h10

La ministre du Travail, Élisabeth Borne, est hospitalisĂ©e «depuis quelques jours» après avoir Ă©tĂ© testĂ©e positive au Covid-19. Selon son cabinet, son Ă©tat est toutefois «en voie d’amĂ©lioration».Â

Le dimanche 14 mars, la ministre du Travail avait annoncé sur son compte Twitter avoir été testée positive le 8 mars. Elle affirmait que, malgré quelques symptômes, elle se portait bien et qu'elle continuerait à exercer ses fonctions à distance.

09h29

Le laboratoire AstraZeneca a affirmé lundi que son vaccin était efficace à 79% contre le Covid-19 et n'augmente pas le risque de caillots, après l'essai clinique mené aux Etats-Unis.

Le vaccin est efficace à 80% pour les personnes âgées de plus de 65 ans, a-t-il affirmé alors que plusieurs pays ont renoncé à le prescrire aux plus âgés en raison d'un manque de données lors des précédents essais.

09h25

Le Fonds souverain russe (RDIF) a annoncé lundi avoir conclu un accord avec le groupe pharmaceutique indien Virchow Biotech pour y produire 200 millions de doses du vaccin russe Spoutnik V contre le coronavirus.

"Le transfert de technologie doit être achevé au deuxième trimestre 2021, et sera suivi de la mise en production commerciale à grande échelle", a indiqué le RDIF, qui a financé en partie le développement du vaccin et négocie les accords de production à l'étranger.

09h22

Le carnaval organisé dimanche à Marseille en dépit des restrictions sanitaires contre le Covid-19 est "totalement inacceptable", a déclaré lundi la porte-parole du ministère de l'Intérieur qui a fait état de neuf interpellations et de plusieurs "dizaines de verbalisations".

"C'est tout à fait inacceptable alors que tous les Français font des efforts, s'adaptent, s'organisent pour respecter au maximum les différentes réglementations qui ont lieu pour lutter contre cette épidémie, on voit un certain nombre de fêtards qui ont, dans l'irresponsabilité totale, participé à ce carnaval", a réagi Camille Chaize sur Franceinfo, à propos de ce carnaval qui a rassemblé 6.500 personnes pour la plupart non-masquées.

09h15

La campagne de vaccination au Canada a entraîné une baisse des taux d'infection au Covid-19 chez les personnes âgées de plus de 80 ans, ont annoncé dimanche les autorités sanitaires.

"Nous constatons déjà les avantages des vaccins dans les populations à risque élevé, avec une réduction des taux d'infection (...) chez les adultes de plus de 80 ans et une diminution des éclosions dans les établissements de soins de longue durée," a indiqué Theresa Tam, l'administratrice en chef de la Santé publique, dans un communiqué.