La reine d’Angleterre envisage d’embaucher un «chef de la diversité»

Ebranlée par les accusations de racisme de Meghan et Harry, la famille royale britannique semble prête à se remettre en question. Le recrutement d'un «chef de la diversité» est une piste étudiée par la reine Elizabeth II, selon la presse du royaume.

Cette mesure est examinée par Buckingham Palace dans le cadre d'un vaste travail, engagé avant l'interview choc du couple royal diffusée le 7 mars à la télévision américaine, destiné à améliorer la représentation de la diversité au sein de la famille royale.

«C'est un problème qui a été pris très au sérieux par toutes les maisons royales», a expliqué une source anonyme au Mail on Sunday. «Nous avons les politiques, les procédures et les programmes, mais nous n'avons pas vu les progrès que nous aimerions et acceptons que nous devons faire plus», a-t-elle poursuivi, expliquant que l'examen en cours avait le «soutien total de la famille».

Sur le recrutement potentiel d'un «chef de la diversité», révélé par le Mail on Sunday, la même source a indiqué qu'il s'agissait de «quelque chose qui doit être envisagé», ajoutant qu'il était «trop tôt» pour annoncer des décisions. Elle a par ailleurs précisé que ce travail de promotion de la diversité concernerait les minorités ethniques, mais aussi les LGBT et les personnes en situation de handicap.

Ces révélations surviennent deux semaines après les attaques du prince Harry et de son épouse Meghan Markle dans l'émission d'Oprah Winfrey sur CBS. L'ancienne actrice américaine a notamment affirmé que, lorsqu'elle était enceinte de son premier enfant, Archie, un membre de la famille royale s'est inquiété de la couleur de peau qu'aurait son bébé. Buckingham Palace a jugé ces accusations «préoccupantes» dans un communiqué. «Elles sont prises très au sérieux et seront traitées par la famille en privé», a ajouté le palais, tandis que le prince William, frère aîné de Harry, a affirmé dans la foulée que la famille royale n'était «pas raciste».