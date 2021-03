Un masque en or vieux de 3.000 ans découvert en Chine

Des fragments d’un masque en or vieux d’environ 3.000 ans ont été retrouvés dans le sud-ouest de la Chine, sur le site archéologique des ruines de Sanxingdui, dans la province du Sichuan.

Comme le rapporte le Global Times, les archéologues, qui ont commencé leurs recherches en novembre 2019, sont parvenus à reconstituer la moitié de ce masque découvert dans un puit sacrificiel d'une superficie d'environ trois mètres carrés.

Autour de ces fosses, les peuples de l'ancienne civilisation Shu offraient des sacrifices au ciel, à la Terre et aux ancêtres, et priaient pour la prospérité et la paix, explique Tang Fei, responsable de l'équipe d'exhumation de Sanxingdui.

L’objet, qui était constitué à 84 % d'or, mesure environ 23 cm de large et 28 cm de haut et pèse environ 280 grammes. Quand il était complet, il devait peser plus de 500 grammes, a souligné Lei Yu, le chef de l'équipe.

Lors de nouvelles fouilles, les experts espèrent trouver un masque en or complet. Si les archéologues mettent au jour un tel artefact, il s'agira du masque le plus large et le plus lourd jamais découvert en Chine et datant de cette période, a assuré Lei Yu.

Sur le site, les experts ont également retrouvé, pour la première fois dans la province, des traces de soie décomposée, mais aussi des pièces en ivoire, des outils en jade, des dents finement sculptées, des feuilles d’or, ainsi que des masques géants en bronze, des statues en bronze, et des arbres sacrés en bronze.

«De telles découvertes vont nous permettre de comprendre pourquoi la province du Sichuan est devenue une source si importante de marchandises sur la route de la soie après la dynastie des Han occidentaux (206 av. J.-C jusqu'à l'an 9 de notre ère)», a déclaré un autre expert.