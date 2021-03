Une mère de famille lance la grève des tâches ménagères pour faire réagir

Epuisée par la gestion quotidienne des tâches domestiques, une mère de famille britannique a tout bonnement décidé de faire une grève du ménage. Une manière de dénoncer l'inégale répartition des tâches ménagères et la fameuse charge mentale que subissent les femmes, non sans une pointe d’humour.

Comme elle l’explique via une série de tweets devenue virale, «Miss Potkin» a cessé de faire la vaisselle, de lancer les machines, ou encore de jeter les poubelles, photos à l’appui. «Je prépare tous les dîners et je suis fatiguée de devoir aussi tout laver», a-t-elle écrit le 17 mars dernier.

«Qui sera le premier à réagir ? Pas moi»

Assiettes, couverts, biberons, et autres verres se sont alors accumulés sur le plan de travail. Deux jours plus tard, «cette pile est apparue, et à un moment ils vont se retrouver sans cuillères, tasses et assiettes. Qui sera le premier à réagir ? Pas moi», a poursuivi la mère de famille, bien déterminée à poursuivre sa grève.

Two days ago, I decided to stop doing the dishes. I make all the dinners and I am tired of having to do all the cleaning too. SINCE THEN this pile has appeared and at some point they are going to run out of spoons and cups and plates.





Who will blink first? Not me. pic.twitter.com/IZkOwP3a6B — Miss Potkin (@MissPotkin) March 17, 2021

Trois jours après le début de l’expérience, le linge sale s’amoncelle dans le couloir et il n’y a plus de bols ni de cuillères propres. Ce qui n’a toutefois pas incité son conjoint à mettre le lave-vaisselle en route. Comme on peut le voir sur le cliché ci-dessous, faute de couverts et de bols, il a utilisé une cuillère pour bébé pour préparer son café et a finalement trouvé un mug.

Let me know when you want to talk about the fact that I stopped doing the laundry too. It’s getting a bit post apocalyptic. The piles are everywhere. pic.twitter.com/9NEUIVExwE — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

Ce jour-là, son compagnon a quand même fini par jeter la poubelle, note-t-elle. En revanche, les rouleaux de papier toilette vides trônent toujours dans les WC et n’ont pas été remplacés. «Le dernier rouleau de papier toilette dans les toilettes du rez-de-chaussée a été utilisé à 19h04 hier soir. Il n'a pas été remplacé. Les toilettes du bas sont maintenant hors service», commente la maman.

WE HAVE MOVEMENT! The bin is being emptied after 965 days. pic.twitter.com/P3T5W4YPFn — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

une prise de conscience le quatrième jour

Le lendemain, soit le quatrième jour, son conjoint a enfin pris conscience qu’il était temps de remplir le lave-vaisselle. Une séquence montre le père de famille devant la poubelle en train de gratter les céréales collées au fond d’un bol.

Someone just discovered the joy of scraping rock hard old cereal off a bowl. Big day, BIG, huge. pic.twitter.com/gitNEI55xz — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

S’il a effectivement mis toute la vaisselle à laver, il a cependant oublié de lancer le programme. «Grand jour, grand, énorme», écrit-elle, avant de préciser : «Si seulement il avait allumé la machine». Après quoi de nouveaux rouleaux de papier toilette sont même réapparus dans les WC, se réjouit-elle.

BUT LOOK! Toilet roll has appeared! The downstairs loo is back in action! pic.twitter.com/103UXXUimi — Miss Potkin (@MissPotkin) March 18, 2021

«l'amour est fatigué car il travaille 14 heures par jour»

Fière d’avoir mené cette expérience au sein de son foyer, «Miss Potkin» a conclu la série de tweets en publiant des photos de sa maison propre et bien rangée.

Si beaucoup d’internautes ont salué sa démarche et en ont profité pour partager leurs propres anecdotes, d’autres se sont montrés plus critiques, en l’accusant notamment de ne pas s’occuper de sa famille. Pour répondre à ces personnes, elle a posté un ultime message.

«Nous tenons nos maisons propres par amour. Nous faisons à manger et mettons la table et parfumons l’air avec des odeurs de roses et lavons le linge par amour. L’amour est patient, mais l’amour est également vraiment fatigué parce qu’il travaille 14 heures par jour».