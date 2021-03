Australie : des millions d'araignées géantes fuient les inondations

Arachnophobes, voici votre pire cauchemar. Des centaines de millions d'araignées, certaines d'une taille imposante, ont envahi la région située au Nord de la côte des Nouvelles-Galles du Sud, en Australie, fuyant les inondations qui la frappent, ainsi que celle du Queensland, depuis plusieurs jours.

«C'est incroyable, c'est fou», a témoigné un habitant de la région au Guardian Australia. «Les araignées ont envahi la maison, escaladant les murs, les barrières, partout où elle peuvent aller».

Des images montrant de véritables tapis d'araignées flottant sur l'eau ont également été publiées sur les réseaux sociaux.

Flooding in New South Wales, Australia has brought all the spiders scurrying out to avoid drowning.



