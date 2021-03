Colorado : une fusillade fait 10 morts dans un supermarché

Dix personnes, dont un policier, ont été tuées lundi après-midi à Boulder, dans le Colorado, durant une fusillade survenue dans un supermarché.

Seule l’identité de l’agent a été dévoilée pour le moment. Il s’agit d’Eric Talley, 51 ans, arrivé en premier sur les lieux, alors que des coups de feu y avaient été signalés. «Il a été mortellement touché par balle», a indiqué la cheffe de la police de Boulder.

Un suspect a été arrêté. Les forces de l’ordre l’ont blessé durant leur intervention. Elles n’ont pas encore identifié l’homme, qui a été vu escorté hors du magasin, menotté et semblant touché à la jambe, avec des traces de sang. Aucune précision n’a encore été apportée sur ses motivations et pourquoi il a choisi ce supermarché. Il était équipé d’un fusil d’assaut de type AR-15, avancent les médias américains. Une arme souvent utilisée pour des fusillades meurtrières outre-Atlantique.

INFO - #ÉtatsUnis : Des policiers sont intervenus au supermarché #KingSoopers à #Boulder (#Colorado) suite à une #fusillade. Dix personnes ont perdu la vie dans la tuerie survenue Lundi 22 Mars. Un policier fait partie des victimes, un homme a été appréhendé. #shooting pic.twitter.com/Aku6rZAxxt — FranceNews24 (@FranceNews24) March 23, 2021

Le procureur a promis la «justice» pour les dix victimes, «des gens qui vivaient leur vie, qui faisaient leurs courses, et dont les vies ont été tragiquement brisées par le tireur».

Les policiers passent par le toit

Quelques minutes seulement après l’alerte donnée, des policiers sont intervenus et ont rapidement pénétré dans le magasin, où le tireur était retranché. Sur des images dont l'authenticité n'a pas été confirmée par les autorités, on voit au moins trois corps gisant sur le sol à l'intérieur et autour de l'édifice, pendant que des coups de feu retentissent, indique l’AFP.

Des dizaines de membres des forces de l'ordre, dont des unités lourdement armées, ont encerclé le supermarché une demi-heure environ après les premiers tirs. Ils ont disposé leurs véhicules blindés à l'entrée du magasin, après avoir tenté de défoncer la devanture, selon des images diffusées en direct par un témoin. Une demi-douzaine de policiers équipés de fusils d'assaut ont ensuite été hissés sur le toit du magasin à l'aide d'un camion de pompiers qui avait déployé sa grande échelle. Certains clients qui se cachaient dans le magasin ont expliqué avoir été secourus par des policiers passés à travers le toit du bâtiment.

En milieu de semaine dernière, huit personnes ont été tuées à Atlanta dans des salons de massage, abattues dans une fusillade par un jeune homme de 21 ans.