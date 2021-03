DIRECT - Coronavirus : la vaccination ouverte aux plus de 70 ans à partir de samedi

Confinement, acte III. Depuis samedi, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

10h36

La vaccination contre le Covid-19 sera élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir de samedi, a annoncé mardi Emmanuel Macron en visitant un centre de vaccination à Valenciennes (Nord). "Je veux qu’on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d’âge", a expliqué le chef de l'Etat à des soignants, en annonçant aussi la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour les personnes de plus de 75 ans n'ayant pas réussi à se faire encore vacciner.

09h10

Une fête de Pâques quasiment confinée : la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la "nouvelle pandémie" de Covid-19 provoquée par le variant britannique.

Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre une "pause", avec des contacts entre personnes limités à leur minimum et les seuls commerces alimentaires autorisés à ouvrir, ont annoncé tôt mardi matin Angela Merkel et les 16 Länder, au terme de plus de douze heures de négociations. "La situation est grave, très grave", a prévenu la chancelière.

"Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau", a décrit Mme Merkel, les traits tirés, lors d'une conférence de presse organisée au milieu de la nuit.

08h20

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a dévoilé mardi des résultats d'essais cliniques prometteurs pour le cocktail expérimental de traitements associant les médicaments casirivimab et imdevimab, sur lequel il collabore avec le laboratoire américain Regeneron pour les patients non-hospitalisés.

Les données dans une étude de phase III ont mis en évidence une réduction de 70% des hospitalisations ou des décès chez les patients atteints de la maladie qui n'ont pas dû être hospitalisés, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué. Les données ont également fait ressortir une réduction de la durée des symptômes de quatre jours, les ramenant de 14 à 10 jours, a précisé Roche.

08h05

Le laboratoire AstraZeneca a pu utiliser des données "obsolètes" lors de ses essais cliniques aux Etats-Unis sur le vaccin contre le Covid-19, selon un communiqué publié lundi soir par un institut américain.

Un groupe de surveillance a exprimé sa "préoccupation quant au fait qu'AstraZeneca a pu utiliser des informations obsolètes lors de cet essai" aux Etats-Unis, "ce qui peut avoir abouti à une estimation incomplète de l'efficacité" du vaccin, a indiqué l'Institut national des maladies infectieuses et des allergies (NIAID), qui supervise des essais cliniques de vaccins.