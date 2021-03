DIRECT - Coronavirus : le nombre de patients en réanimation continue de grimper

Confinement, acte III. Depuis samedi, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

19h16

La Norvège va interdire temporairement la vente d'alcool dans les bars et restaurants, et obliger les voyageurs venant de l'Ă©tranger Ă effectuer toute leur quarantaine Ă l'hĂ´tel pour enrayer un rebond de cas de Covid.Â

19h04

Le prĂ©sident russe Vladimir Poutine, 68 ans, a Ă©tĂ© vaccinĂ© mardi soir contre le Covid-19 en privĂ©, a indiquĂ© son porte-parole, sans prĂ©ciser quel vaccin il avait reçu. «Il se sent bien. Il aura demain une journĂ©e de travail complète», a-t-il Ă©tĂ© ajoutĂ©.Â

18h30

Le nombre de malades du Covid-19 traitĂ©s en services de rĂ©animation ne cesse de grimper, avec plus de 4.600 patients, selon les chiffres de SantĂ© Publique France.Â

Les indicateurs s'envolent notamment en Ile-de-France, selon les chiffres de l'Agence régionale de santé, le nombre de nouveaux cas frôlant celui atteint au pic de la deuxième vague, fin octobre. 379 personnes étaient mardi en réanimation seulement à Paris.

17h09

Le ministre de la Santé Olivier Véran a convenu que la situation sanitaire était "extrêmement tendue" à la Réunion où il faut encore accélérer la vaccination, répondant m aux critiques de la députée de la Réunion Nadia Ramassamy, devant l'Assemblée.

"Sur l'ensemble du territoire français, 9,2% de la population a reçu au moins une dose de vaccin, mais nous sommes bien loin de cette moyenne dans les territoires ultramarins: 3,5% à la Réunion, environ 29.000 personnes vaccinées, 2,6 % en Guyane et seulement 1,7 % en Guadeloupe pour n'en citer qu'eux. Pourquoi accusons-nous encore une fois un tel retard par rapport à l'Hexagone?", a interrogé la députée LR.

16h08

Le Vietnam a approuvé l'utilisation du vaccin russe Spoutnik V, a annoncé le ministère de la Santé, deux semaines après le début de la campagne d'immunisation dans ce pays du sud-est asiatique.

14h38

Les syndicats enseignants se sont dits "satisfaits" de la priorité qui leur sera donnée dès le milieu ou la fin du mois d'avril pour se faire vacciner contre le Covid-19 mais demandent à ce que le gouvernement "s'engage à le faire dans les temps".

11h47

Les enseignants pourront se faire vacciner contre le Covid-19 à partir du milieu ou de la fin du mois d'avril lorsque le nombre de vaccins disponibles aura augmenté, a annoncé mardi Emmanuel Macron à Valenciennes (Nord).

"A partir de mi-fin avril, nous allons avoir de plus en plus de vaccins qui vont arriver, cela va nous permettre d'envisager d'avoir des campagnes ciblées sur des professions qui sont exposées, à qui on demande des efforts. Les enseignants en font légitimement partie", a déclaré le chef de l'Etat après avoir visité un centre de vaccination.

11h32

Emmanuel Macron a fait passer mardi "un message très clair" en demandant "instamment" aux employeurs et aux entreprises de se mettre "au maximum" au télétravail pour freiner la propagation du Covid-19. "Je le demande instamment à tous les employeurs, à toutes les entreprises, à toutes les personnes qui peuvent faire du télétravail, il faut au maximum s'y mettre parce que notre objectif, c'est de réduire les contacts", a insisté le chef de l'Etat après avoir visité un centre de vaccination et une pharmacie à Valenciennes.

11h26

En plus de l'ouverture de la vaccination aux Français de 70 à 75 ans, Emmanuel Macron annonce la mise en place d'un "numéro dédié" pour les personnes déjà éligibles à la vaccination, et qui ont eu des difficultés pour obtenir un rendez-vous. Ce numéro doit leur permettre d'"obtenir un rendez-vous prioritaire", explique le chef de l'Etat.

11h25

Emmanuel Macron a appelé mardi à vacciner "au maximum", "tous les jours", "matin, midi et soir" car la vaccination est "le coeur de la bataille" contre le Covid-19. "On se bat pour avoir des doses (...) On va changer de dimension à partir d'avril" et "il n'y pas de week-end et de jours fériés pour la vaccination", a ajouté le chef de l'Etat après avoir visité un centre de vaccination et une pharmacie à Valenciennes.

11h23

En visite dans une pharmacie à Valenciennes (Nord), Emmanuel Macron assure que la livraison de doses de vaccins va s'accélérer dans les prochaines semaines. "Les questionnements de la semaine dernière (sur AstraZeneca) ont un peu ralenti les choses", a-t-il reconnu. "Vous allez avoir de plus en plus en doses d'AstraZeneca dans les semaines qui viennent, et à partir de mi-avril, Johnson et Johnson", a assuré le chef de l'Etat.

10h36

La vaccination contre le Covid-19 sera élargie aux personnes âgées de 70 à 75 ans sans comorbidité à partir de samedi, a annoncé mardi Emmanuel Macron en visitant un centre de vaccination à Valenciennes (Nord). "Je veux qu’on organise les choses de manière méthodique, descendre par tranches d’âge", a expliqué le chef de l'Etat à des soignants, en annonçant aussi la mise en place d'un numéro de téléphone dédié pour les personnes de plus de 75 ans n'ayant pas réussi à se faire encore vacciner.

09h10

Une fête de Pâques quasiment confinée : la plupart des commerces seront fermés et les offices religieux annulés ou organisés en ligne en Allemagne pour contrer la "nouvelle pandémie" de Covid-19 provoquée par le variant britannique.

Pendant cinq jours, du 1er au 5 avril, le pays va vivre une "pause", avec des contacts entre personnes limités à leur minimum et les seuls commerces alimentaires autorisés à ouvrir, ont annoncé tôt mardi matin Angela Merkel et les 16 Länder, au terme de plus de douze heures de négociations. "La situation est grave, très grave", a prévenu la chancelière.

"Le nombre de cas augmente de manière exponentielle et les lits de soins intensifs se remplissent à nouveau", a décrit Mme Merkel, les traits tirés, lors d'une conférence de presse organisée au milieu de la nuit.

08h20

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a dévoilé mardi des résultats d'essais cliniques prometteurs pour le cocktail expérimental de traitements associant les médicaments casirivimab et imdevimab, sur lequel il collabore avec le laboratoire américain Regeneron pour les patients non-hospitalisés.

Les données dans une étude de phase III ont mis en évidence une réduction de 70% des hospitalisations ou des décès chez les patients atteints de la maladie qui n'ont pas dû être hospitalisés, a indiqué le groupe suisse dans un communiqué. Les données ont également fait ressortir une réduction de la durée des symptômes de quatre jours, les ramenant de 14 à 10 jours, a précisé Roche.

08h05

Le laboratoire AstraZeneca a pu utiliser des données "obsolètes" lors de ses essais cliniques aux Etats-Unis sur le vaccin contre le Covid-19, selon un communiqué publié lundi soir par un institut américain.

Un groupe de surveillance a exprimé sa "préoccupation quant au fait qu'AstraZeneca a pu utiliser des informations obsolètes lors de cet essai" aux Etats-Unis, "ce qui peut avoir abouti à une estimation incomplète de l'efficacité" du vaccin, a indiqué l'Institut national des maladies infectieuses et des allergies (NIAID), qui supervise des essais cliniques de vaccins.