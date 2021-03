Spoutnik V, CureVac… Quels nouveaux vaccins pourraient bientôt être disponibles en Europe ?

Avec pourtant quatre vaccins autorisés, l'Union européenne est à la traîne dans sa campagne de vaccination anti-Covid. Elle pourrait bientôt bénéficier des renforts de plusieurs autres produits.

Trois vaccins font en effet l'objet d'un «examen continu» de la part de l'Agence européenne des médicaments (EMA), préalable à une autorisation dans l'UE. Cette procédure d'approbation accélérée consiste pour les experts de l'EMA à étudier au fur et à mesure les données des essais cliniques menées par les laboratoires.

Elle a été ouverte pour le vaccin de l'Américain Novavax le 3 février, puis pour celui de l'Allemand CureVac le 12 février, et enfin pour le fameux Spoutnik V, développé par l'institut russe Gamaleïa, le 4 mars.

Si l'EMA ne donne aucune date possible d'autorisation, l'observation des cas précédents donne des indications. Pour les quatre vaccins autorisés jusque-là (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca/Oxford et Johnson & Johnson), il s'est écoulé entre deux et quatre mois entre le lancement de l'«examen continu» et l'approbation.

L'avis européen sur le vaccin de Novavax n'est donc pas attendu avant début avril, mi-avril pour CureVac et début mai pour Spoutnik V. Malgré l'absence d'autorisation au niveau européen, la Hongrie et la Slovaquie ont déjà acheté des doses du vaccin russe, le pays de Viktor Orban ayant même commencé les injections, dès la mi-février. La République tchèque a également fait part de son intention d'acquérir des doses.

Un vaccin Sanofi pour la fin d'année ?

Et les autres ? Pour le moment, l'Union européenne ne semble pas envisager d'avoir recours aux différents vaccins chinois, cubains et indiens. Comme avec le Spoutnik V, la Hongrie s'est démarquée en autorisant fin février l'utilisation du vaccin du laboratoire chinois Sinopharm sur son territoire. La République tchèque s'est déclarée intéressée par l'achat de doses du même produit.

Après les autorisations éventuelles de Novavax, CureVac et Spoutnik V, c'est le vaccin développé par le géant pharmaceutique français Sanofi, avec son homologue britannique GSK, qui est attendu sur le Vieux Continent. Le laboratoire hexagonal espère pouvoir le lancer au quatrième trimestre 2021. Un autre vaccin de Sanofi, élaboré avec la biotech américaine Translate Bio, pourrait arriver en début d'année 2022.

Mais d'ici à ce que d'autres vaccins obtiennent l'aval de l'EMA, l'UE compte déjà beaucoup sur le produit de l'Américain Johnson & Johnson, seul vaccin unidose sur le marché, pour accélérer son rythme de vaccination. Les premières livraisons sont prévues pour la mi-avril.