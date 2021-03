Climat : l’Irlande se fixe l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050

Le gouvernement irlandais a approuvé, ce mardi, un projet de loi ambitieux en faveur du climat. Ce texte prévoit notamment l’objectif d’atteindre la neutralité carbone en 2050, mais aussi de réduire les émissions de gaz à effet de serre du pays de 51% d’ici dix ans.

En juillet dernier, ce texte avait été retoqué par la Cour Suprême, qui estimait qu’il n’était pas assez précis, notamment dans les moyens de mise en œuvre de la réduction des émissions.

Il comprend désormais l’introduction de budgets carbones, pour fixer une limite aux émissions de gaz à effet de serre. Les montants de ces budgets quinquennaux seront proposés au ministère de l’Environnement par le Conseil consultatif sur le changement climatique, dont les prérogatives ont été élargies avec ce projet de loi, rapporte le site d’information irlandais The Journal.

C’est une victoire pour le Parti des Verts, qui a bataillé pour renforcer ce projet de loi et proposer des objectifs plus ambitieux que ce qui avait été précédemment décidé.

Les ministres devront fixer des objectifs de réduction dans les secteurs relevant de leur compétence, de devront rendre compte chaque année des résultats obtenus devant une commission. Les autorités locales devront elles aussi définir des plans d’action pour la préservation de l’environnement à leur échelle, qui seront révisés tous les cinq ans.

Michael Martin, le Premier ministre irlandais, a déclaré à la presse que son pays avait «choisi l’action», et que «le projet de loi que nous publions aujourd'hui affirme notre ambition d'être un leader mondial dans ce domaine.»

Malgré la signature par de nombreux pays européens de l’accord de Paris en 2015, les engagements pris pour le climat sont encore trop faibles, selon le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres. Il avait ainsi appelé les États, et notamment ceux qui émettent le plus, à fixer des objectifs plus ambitieux pour 2030, pour limiter l’augmentation de température à 1,5 degré d’ici la fin du siècle, comme prévu lors de la COP21.

C'est désormais chose faite pour l'Irlande, qui souhaite diminuer de plus de moitié ses émissions d'ici 2030.