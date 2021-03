DIRECT - Coronavirus : positive au Covid-19, Roselyne Bachelot est hospitalisée

Confinement, acte III. Depuis le samedi 20 mars, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

12h06

L'Académie nationale de médecine a critiqué mercredi la décision de ne reprendre la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca que chez les personnes âgées de 55 ans ou plus, après sa suspension, y voyant une source de "confusion" qui "pertube" la campagne de vaccination.

Le vaccin développé par le laboratoire britannique et l'université d'Oxford avait été suspendu le 15 mars par plusieurs pays européens après le signalement de plusieurs cas de caillots sanguins, parfois mortels.

La France a repris la vaccination avec ce produit vendredi, après un avis de l'Agence européenne des médicaments (EMA) le jugeant "sûr et efficace", mais la HAS a recommandé de le réserver aux personnes de 55 ans et plus car les rares cas de thrombose veineuse cérébrale ont uniquement été observés chez des moins de 55 ans.

11h55

Le candidat souverainiste à la présidentielle Nicolas Dupont-Aignan a réclamé de nouveau mercredi la réouverture de l'hôpital du Val-de-Grâce pour augmenter les capacités de réanimation des malades du Covid-19, dénonçant les mesures "moyenâgeuses" et "d'enfermement" du gouvernement.

"Un an après le début de la crise sanitaire, nous en sommes encore réduits à des mesures moyenâgeuses, d'enfermement et de fermeture, et ce sur la base d'une saturation des lits de réanimation dans certains hôpitaux", a affirmé à l'AFP le député de l'Essonne avant un débat à l'Assemblée mercredi après-midi sur la crise sanitaire. "Le manque de lits de réanimation ne date malheureusement pas d'hier et a été aggravé par des décennies d'insouciance au sommet de l'Etat", a-t-il souligné.

11h50

Le gouvernement d'Angela Merkel a renoncé à imposer pour le long week-end de Pâques un très controversé verrouillage renforcé, prévoyant la fermeture de tous les commerces et des offices religieux organisés par visio-conférence, a-t-on appris mercredi de source gouvernementale.

La chancelière et les 16 Etats-régions, qui avaient décidé ce dispositif anti-Covid lundi au terme de plus de douze heures de discussions, devaient se retrouver mercredi à partir de 11H00 pour une nouvelle séance de négociation, convoquée au pied levé par la dirigeante allemande.

11h12

La ministre du Travail Elisabeth Borne, 59 ans, testée positive au Covid-19 le 14 mars, a annoncé mercredi qu'elle était sortie de l'hôpital, où elle avait été placée sous surveillance médicale depuis quelques jours. Sur Twitter, Elisabeth Borne a indiqué être soulagée et a remercié le personnel soignant.

Sortie de l’hôpital à l'instant, je suis soulagée. Merci au personnel soignant qui m’a accompagnée pendant ces jours difficiles pour leur travail formidable et à vous tous pour vos messages de soutien. J’ai une pensée pour nos concitoyens qui luttent en ce moment contre ce virus. — Elisabeth BORNE (@Elisabeth_Borne) March 24, 2021

Cette annonce survient alors que le même jour, l'entourage de sa collègue Roselyne Bachelot, ministre de la Culture, a fait savoir que celle-ci était hospitalisée, ajoutant que son "état est stable et n'inspire pas d'inquiétudes".

La ministre de 74 ans avait annoncé samedi sur Twitter avoir été testée positive "à la suite de symptômes respiratoires". Elisabeth Borne avait de son côté annoncé le 14 mars sur le même réseau social avoir été testée positive au Covid-19, tout en indiquant qu'elle continuerait d'exercer ses fonctions à distance.

11h02

Gérald Darmanin a annoncé mercredi l'ouverture de "38 vaccinodromes" gérés par les sapeurs-pompiers, dans lesquels "jusqu'à 530.000 doses pourront être injectées chaque semaine". Invité de RMC/BFMTV, le ministre de l'Intérieur a ajouté que "25.000 sapeurs-pompiers" allaient être formés pour réaliser ces vaccinations. En outre, a-t-il poursuivi, "une centaine" de véhicules destinés à la "vaccination mobile" seront mobilisés dans les territoires ruraux.

"Dans les tout prochains jours, 38 vaccinodromes seront mis en place sur l'ensemble du territoire. Ouverts 7j/7, ces centres de grande capacité seront armés par les sapeurs-pompiers avec notamment le concours des associations agréées de sécurité civile", détaille le ministère de l'Intérieur dans un communiqué.

10h53

Angela Merkel a convoqué pour mercredi 11h00 une nouvelle réunion de crise avec les 16 Etats-régions allemands, deux jours après un sommet anti-Covid critiqué de toutes parts, a annoncé mercredi le président du parti conservateur CDU.

"La chancelière a de nouveau invité les ministres-présidents (des Länder), aujourd'hui à 11 heures, au pied levé (...) et je pense que nous allons parler de manière très critique de ce qui s'est passé il y a deux jours", a déclaré lors d'un discours Armin Laschet, en référence au sommet nocturne organisé lundi.

Cette réunion avait débouché sur des mesures critiquées de toutes parts, dont la fermeture de tous les commerces et un appel à ne pas accueillir de fidèles dans les église le long week-end de Pâques.

10h45

La Pologne a enregistré mercredi 29.978 infections au coronavirus au cours des dernières 24 heures - un record depuis le début de la pandémie, le gouvernement envisageant de renforcer les mesures de lutte contre la pandémie.

Le ministère de la Santé a signalé aussi 575 décès dus au Covid, dans ce pays de 38 millions d'habitants. Le précédent record d'infections quotidiennes était de 27.875, enregistré le 7 novembre. Selon les experts, le nombre réel de contaminations pourrait être bien plus élevé étant donné que la Pologne ne teste que les personnes qui présentent déjà des symptômes de la maladie.

10h38

La mairie de Bordeaux a mis en place mercredi un dispositif d'évacuation dans le calme du Grand-Théâtre de la ville, occupé depuis le 15 mars, la police municipale autorisant les sorties du bâtiment néo-classique, mais pas les entrées, a constaté l'AFP.

Dans un communiqué, le maire écologiste Pierre Hurmic a expliqué que les "activités artistiques et la sécurité des lieux n'étaient plus garanties à ce jour", demandant aux occupants de "quitter le Grand-Théâtre sans délai".

09h29

Positive au Covid-19, Roselyne Bachelot a été hospitalisée, mais son "état est stable et n'inspire pas d'inquiétudes", a annoncé mercredi l'entourage de la ministre de la Culture à l'AFP. "Son médecin a préconisé une surveillance accrue à l'hôpital pour les quelques jours à venir", a-t-on ajouté de même source. La ministre de 74 ans avait annoncé samedi sur Twitter avoir été testée positive "à la suite de symptômes respiratoires".

Roselyne Bachelot est le deuxième membre du gouvernement malade du coronavirus et hospitalisé, après la ministre du Travail Elisabeth Borne, 59 ans, admise lundi dans un établissement de la région parisienne.