Les humains naissent avec des pénis plus petits en raison de la pollution, alerte une scientifique

La fertilité humaine en danger ? D'après Shanna Swan, professeure en médecine environnementale et en santé publique au Mount Sinai Hospital de New York, de plus en plus de bébés naissent avec des pénis plus petits.

Selon elle, cela est causé par les phtalates, des perturbateurs endocriniens présents notamment dans le plastique, produit en masse ces dernières décennies. La scientifique explique dans un livre que ces produits chimiques miment les oestrogènes, et altèrent le développement hormonal et génital des bébés lorsque ceux-ci sont exposés à des doses lors de leur jeunesse.

De plus en plus développeraient donc le syndrome de dysgénésie testiculaire, qui entraîne selon Santé Publique France «des malformation (...), un risque accru de cancer du testicule et une mauvaise qualité du sperme à l'âge adulte».

Pour parvenir à cette conclusion, Shanna Swan s'est notamment basée sur plusieurs recherches scientifiques traitant de la question publiées ces dernières années. L'une d'entre-elles montre par exemple que le niveau de sperme chez les hommes avait diminué de 50% en 40 ans.

Toutes ces études inquiètent profondément la scientifique, qui craint une crise de la natalité dans les années à venir à cause de la pollution. Elle estime notamment qu'une majorité d'homme ne sera plus capable de produire du sperme viable d'ici à 2045.