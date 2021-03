Des chercheurs créent un masque de nez à porter pendant les repas

Sous son aspect comique, il pourrait être une arme face au coronavirus. Des chercheurs mexicains ont créé un masque de protection adapté aux repas, qui couvre seulement le nez.

Il se porte de la même manière qu'un masque traditionnel, avec des sangles élastiques à placer derrière les oreilles, sauf qu'il ne couvre que la zone nasale, et non pas le nez et la bouche.

Cette invention a été présentée dans une vidéo de l'agence de presse Reuters mercredi. On y voit deux personnes attablées dehors. Ils retirent leur masque classique, laissant apparaître ce masque de nez, avant de commencer leur repas.

Researchers in Mexico have designed a 'nose-only mask' that can be worn under a normal face mask pic.twitter.com/gS4t0jHDfw — Reuters (@Reuters) March 24, 2021

Il a été conçu pour «être porté sous un masque facial normal», précise Reuters. Il vous protège lorsque vous mangez et buvez, affirment les chercheurs.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux internautes ont pointé l'apparence ridicule donnée par ce masque et remis en question son utilité. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) recommande en effet le port du masque sur le nez, la bouche et le menton.

Aucune information n'a été donnée sur une éventuelle date de commercialisation de cette invention.