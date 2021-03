DIRECT - Coronavirus : Emmanuel Macron annonce «de nouvelles mesures» à prendre «dans les prochains jours et semaines»

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise.

23h18

Dans les prochains jours et semaine, nous aurons des nouvelles mesures à prendre, tous ensemble" contre l'épidémie de Covid-19, a indiqué Emmanuel Macron, lors d'un point de presse à l'issue du premier jour du Conseil européen. "Ces semaines qui viennent seront difficiles", a-t-il reconnu en allusion à la forte dégradation de la situation sanitaire en France, mais "nous prendrons toutes les mesures utiles en temps et en heure".

22h53

Emmanuel Macron a estimé avoir «eu raison de ne pas reconfiner la France» fin janvier, refusant tout «mea culpa».

19h14

lain Lassus, président PS de la Nièvre, a estimé "insuffisantes" les nouvelles restrictions sanitaires étendues à son département, aux côtés du Rhône et de l'Aube. "Je trouve cela tout à fait normal mais insuffisant. Il faut fermer les écoles le plus rapidement possible et pour cinq semaines à mon avis afin de couper le développement du virus", a déclaré à l'AFP M. Lassus, un ancien médecin généraliste.

18h50

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser ce jeudi, dépassant les 4.700 personnes et se rapprochant davantage du record de la deuxième vague à l'automne, selon Santé publique France.

Le nombre total de personnes hospitalisées en France avec un diagnostic positif au Covid-19 se monte à 27.036, avec 1.860 nouvelles admissions en 24 heures.

18h48

Le président américain Joe Biden fixe un nouvel objectif de 200 millions d'injections de vaccin contre le Covid-19 dans ses 100 premiers jours à la Maison Blanche.

18h45

La conférence de presse est désormais terminée.

18h43

«La vaccination pour les plus de 50 ans sans comorbidités à Cannes ne se fera pas», assure Olivier Véran, en réaction à la décision de la mairie de la ville du sud.

18h26

«Si la situation devait s'aggraver malgré les mesures mises en place [...] la question d'aller plus loin serait posée».

18h24

Alors que la vaccination va être ouverture samedi aux plus de 70 ans, Olivier Véran indique que les plus de 75 ans qui n'ont toujours pas été vaccinés seront prioritaires. Une campagne d'appels téléphoniques va être lancée en ce sens.

18h19

«Il n'y a pas un confinement, il y a cinquante nuances de mesures qui tiennent compte de la situation épidémique».

18h15

L'Etat mobilise des renforts pour les hôpitaux d'Ile-de-France. 2.250 nouveaux lits vont être ouverts dans la région, confirme le ministre de la Santé.

18h09

Olivier Véran indique les écoles ne seront pas fermées car il s'agit d'une solution "de dernier recours". Soulignant que "le virus peut se transmettre à l'école, et de l'école aux familles", le ministre annonce que le protocole sanitaire dans les établissements scolaires sera renforcé.

Olivier Véran : «La fermeture des écoles est une décision de dernier recours, que nous voulons à tout prix éviter» pic.twitter.com/C6l9fJ7VMJ — CNEWS (@CNEWS) March 25, 2021

18h06

Trois nouveaux départements rejoignent la liste des territoires "confinés" : l'Aube, la Nièvre et le Rhône.

18h03

La situation reste "préoccupante" en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France et en Provence-Alpes-Côte d'Azur.

18h00

Début de la conférence de presse d'Olivier Véran.

Olivier Véran : «La tendance est presque partout à l'accélération de l'épidémie» pic.twitter.com/XQ8LCfk29L — CNEWS (@CNEWS) March 25, 2021

17h46

Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a expliqué que "les fêtes clandestines, les fêtes sauvages" sont la "première difficulté" en matière de non-respect du couvre-feu et des règles sanitaires, avec plus de 300 fêtes de ce type recensées par ses services depuis le 15 janvier.

Pour faire appliquer les mesures sanitaires contre l'épidémie de Covid-19, police et gendarmerie "interviennent dans des conditions où parfois je me pose des questions sur la façon dont une partie, une toute petite partie de nos concitoyens ne se rendent pas compte de ce qu'ils font", a déclaré le ministre à la presse lors d'une visite à Bordeaux.

17h29

L'aide financière destinée à compenser l'arrêt de l'activité pour les exploitants de remontées mécaniques est désormais accessible, a annoncé jeudi le gouvernement, qui a obtenu l'accord nécessaire de la Commission européenne.

16h44

L'UE a exporté depuis début décembre au Royaume-Uni environ 21 millions de doses de vaccin anti-Covid produites sur son sol, ce qui correspond aux deux-tiers des doses administrées à ce jour aux Britanniques, selon des chiffres européens communiqués ce jeudi.

16h37

Le Premier ministre Jean Castex a appelé à "plus que jamais se serrer les coudes" face à une troisième vague "extrêmement forte", lors d'un déplacement à l'hôpital de Melun, au sud-est de Paris.

Le chef du gouvernement a qualifié la situation sanitaire d'"extrêmement préoccupante", notamment en Île-de-France. Le taux d'incidence y dépasse désormais 600 pour 100.000 habitants et 1.410 malades sont en réanimation dans la région, soit 300 de plus que lors de la deuxième vague, selon le directeur général de l'agence régionale de santé (ARS) d'Île-de-France, Aurélien Rousseau, qui participait à la visite.

15h22

Le Danemark prolonge de trois semaines la suspension du vaccin AstraZeneca dans son programme d'immunisation contre le Covid-19, pourtant déclaré "sûr et efficace" par le régulateur européen et l'OMS, ont annoncé jeudi les autorités sanitaires.

"Nous avons aujourd'hui décidé d'étendre notre suspension de trois semaines", a dit lors d'une conférence de presse le directeur de l'Agence nationale de Santé, Søren Brostrøm, expliquant avoir besoin de "plus de temps" pour exclure entièrement un lien entre les quelques cas connus de caillots sanguins rares mais graves et la vaccination avec le vaccin d'AstraZeneca.

13h33

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot, malade du Covid-19, est sous un traitement d'"oxygénothérapie renforcée", a-t-elle annoncé jeudi sur son compte Twitter. "Hier soir, elle ne se sentait plus assez bien avec la dose d’oxygène qui lui était délivrée. Les médecins ont par conséquent décidé de l’augmenter", a dit à l'AFP un membre de l'entourage de la ministre.

Je tenais à remercier tous ceux qui m’ont envoyé des messages chaleureux, ils me touchent et me portent!



Je suis prise en charge par des soignants exceptionnels et bénéficie désormais d’une oxygénothérapie renforcée.



Prenez bien soin de vous et de vos proches,



Roselyne — Roselyne Bachelot (@R_Bachelot) March 25, 2021

12h38

12h12

L'état d'urgence sanitaire, prolongé jusqu'au 1er juin, pourrait devoir rester en vigueur "jusqu'à l'immunité collective" de la population face au Covid-19, a avancé jeudi le ministre des Relations avec le Parlement Marc Fesneau.

Même si la France atteignait successivement ses objectifs en matière de vaccination, "au mois de juin on n'aura pas vacciné la totalité des Français (...), donc il restera nécessaire de disposer sans doute des moyens qui permettront quand même si besoin de réguler", a expliqué M. Fesneau sur Radio J.

10h46

Moins de 40 malades du Covid hospitalisés en réanimation ont été transférés hors de leur région depuis la mi-mars, loin des "centaines" d'évacuations sanitaires évoquées par le gouvernement, selon un bilan du ministère de la Santé. Entre le 13 et le 23 mars, seulement 38 patients Covid en soins critiques ont été transférés vers une autre région ou un autre pays, d'après la Direction générale de la Santé.

La plupart de ces opérations ont été réalisées en métropole, depuis l'Île-de-France (13 patients évacués), Provence-Alpes-Côté d'Azur (12) et les Hauts-de-France (9) vers l'Occitanie (14 patients reçus), la Bretagne (9), les Pays de la Loire (7) et la Nouvelle-Aquitaine (5).

Ces malades ont quasiment tous été transportés par voie aérienne, en avion (19) ou en hélicoptère (12), et très peu par ambulance (3). S'y ajoutent deux patients évacués par la route des Hauts-de-France vers la Belgique, et deux autres par avion de Mayotte vers la Réunion.

09h52

La Sarre a annoncé jeudi mettre fin aux principales restrictions anti-Covid juste après le lundi de Pâques sur présentation de tests négatifs, devenant le premier Etat régional allemand à franchir ce pas.

A partir du 6 avril, les cinémas, théâtres, salles de concerts, terrasses de cafés et restaurants, clubs de sports vont être rouverts et les restrictions de contacts entre personnes largement assouplies, a annoncé le ministre-président de cette petite région frontalière de la France et du Luxembourg, Tobias Hans, ajoutant que ces assouplissements seraient conditionnés à des tests antigéniques rapides négatifs.

09h30

Interrogé mercredi 24 mars par des membres du Parlement sur le fait de savoir pourquoi la France ne se trouvait pas sur la "liste rouge" de restrictions des voyages en raison de la troisième vague de Covid-19, Boris Johnson a répondu : c'est "une chose que nous allons devoir étudier". Il a toutefois mis en garde contre les perturbations que provoqueraient d'éventuelles mesures, en particulier dans les échanges commerciaux entre les deux côtés de la Manche.

09h26

La tenue de la "reine des classiques" cyclistes, Paris-Roubaix, prévue le 11 avril, est suspendue à la décision préfectorale qui reste à prendre au vu de la situation sanitaire. "La décision n'est pas définitivement prise mais c'est un département où il y a une vrai problématique sanitaire", a confirmé jeudi matin sur France Info la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

"Peut-être que cet événement devra être reporté", a ajouté la ministre, trois jours après les déclarations du préfet des Hauts-de-France Michel Lalande laissant entendre que la course risquait d'être de nouveau reportée. "Le préfet a pris ses responsabilités, nous sommes encore discussion avec lui", a précisé Roxana Maracineanu sans donner de date pour la décision à venir.