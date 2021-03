DIRECT - Coronavirus : il y a seulement eu 38 évacuations sanitaires en 10 jours

Confinement, acte III. Depuis le samedi 20 mars, 21 millions de Français habitant 16 départements dont ceux de l'Ile-de-France, sont reconfinés pour tenter d'enrayer la pandémie de coronavirus. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise sanitaire.

10h46

Moins de 40 malades du Covid hospitalisés en réanimation ont été transférés hors de leur région depuis la mi-mars, loin des "centaines" d'évacuations sanitaires évoquées par le gouvernement, selon un bilan du ministère de la Santé. Entre le 13 et le 23 mars, seulement 38 patients Covid en soins critiques ont été transférés vers une autre région ou un autre pays, d'après la Direction générale de la Santé.

La plupart de ces opérations ont été réalisées en métropole, depuis l'Île-de-France (13 patients évacués), Provence-Alpes-Côté d'Azur (12) et les Hauts-de-France (9) vers l'Occitanie (14 patients reçus), la Bretagne (9), les Pays de la Loire (7) et la Nouvelle-Aquitaine (5).

Ces malades ont quasiment tous été transportés par voie aérienne, en avion (19) ou en hélicoptère (12), et très peu par ambulance (3). S'y ajoutent deux patients évacués par la route des Hauts-de-France vers la Belgique, et deux autres par avion de Mayotte vers la Réunion.

09h52

La Sarre a annoncé jeudi mettre fin aux principales restrictions anti-Covid juste après le lundi de Pâques sur présentation de tests négatifs, devenant le premier Etat régional allemand à franchir ce pas.

A partir du 6 avril, les cinémas, théâtres, salles de concerts, terrasses de cafés et restaurants, clubs de sports vont être rouverts et les restrictions de contacts entre personnes largement assouplies, a annoncé le ministre-président de cette petite région frontalière de la France et du Luxembourg, Tobias Hans, ajoutant que ces assouplissements seraient conditionnés à des tests antigéniques rapides négatifs.

09h30

Interrogé mercredi 24 mars par des membres du Parlement sur le fait de savoir pourquoi la France ne se trouvait pas sur la "liste rouge" de restrictions des voyages en raison de la troisième vague de Covid-19, Boris Johnson a répondu : c'est "une chose que nous allons devoir étudier". Il a toutefois mis en garde contre les perturbations que provoqueraient d'éventuelles mesures, en particulier dans les échanges commerciaux entre les deux côtés de la Manche.

09h26

La tenue de la "reine des classiques" cyclistes, Paris-Roubaix, prévue le 11 avril, est suspendue à la décision préfectorale qui reste à prendre au vu de la situation sanitaire. "La décision n'est pas définitivement prise mais c'est un département où il y a une vrai problématique sanitaire", a confirmé jeudi matin sur France Info la ministre des Sports Roxana Maracineanu.

"Peut-être que cet événement devra être reporté", a ajouté la ministre, trois jours après les déclarations du préfet des Hauts-de-France Michel Lalande laissant entendre que la course risquait d'être de nouveau reportée. "Le préfet a pris ses responsabilités, nous sommes encore discussion avec lui", a précisé Roxana Maracineanu sans donner de date pour la décision à venir.