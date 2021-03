Etats-Unis : la grand-mère asiatique frappée par un homme offre 1 million de dollars à la lutte contre le racisme

Son visage tuméfié et ensanglanté a fait le tour du monde. Devenue le symbole de la lutte contre le racisme anti-asiatique pour avoir riposté face à un homme blanc qui l'avait agressée dans les rues de San Francisco, aux Etats-Unis, Xiao Zhen Xie, a décidé d'attribuer tous les dons qu'elle a reçu à la lutte contre le racisme.

Au total, la somme se monte à près d'un million de dollars, soit environ 850.000 euros.

Cette masse d'argent avait été rendue possible après que l'histoire Xiao Zhen Xie, 76 ans, a ému des milliers d'anonymes qui s'étaient mobilisés, via les réseaux sociaux, autour d'une cagnotte.

Une caisse virtuelle, intitulée «Aidez ma grand-mère à se remettre de ce traumatisme», avait en effet été créée sur le site GoFundme par son petit-fils, John Chen, et avait vu des aumônes affluer du monde entier.

Vulnerable old Asian lady minding her own business, yet attacked.





She repeated "He bullied me, he bullied me". Imagined my own grandma in her shoes, and it broke my heart. https://t.co/7ayhc27Jf0

— Joanne Tee (@ennaojt) March 18, 2021