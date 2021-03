DIRECT - Coronavirus : L'Agence du médicament confirme un risque de thrombose rare associé au vaccin AstraZeneca

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

20h27

L'Agence du médicament (ANSM) a confirmé l'existence d'un risque "rare" de thrombose atypique associé au vaccin contre le Covid-19 d'AstraZeneca, après la survenue de nouveaux cas en France, dont deux décès, tout en soulignant que la balance bénéfice/risque restait "favorable".

"Neuf cas de thromboses des grosses veines, atypiques par leur localisation (cérébrale en majorité, mais également digestive), pouvant être associés à une thrombopénie - diminution du nombre de plaquettes dans le sang, NDLR - ou à des troubles de coagulation ont été déclarés", soit six de plus que la semaine précédente, indique l'ANSM dans son dernier point de situation sur la surveillance des vaccins contre le Covid-19.

"Le caractère très atypique de ces thromboses, leurs tableaux cliniques proches et le délai de survenue homogène conduisent le comité de suivi à confirmer la survenue, très rare, de ce risque thrombotique chez les personnes vaccinées par le vaccin AstraZeneca", explique l'agence sanitaire. Ces cas sont survenus "dans un délai médian de 8,5 jours après la vaccination chez des personnes sans antécédents particuliers identifiés à ce jour", ajoute-t-elle, précisant que sept patients avaient moins de 55 ans, et deux, plus de 55 ans.

20h07

La préfecture du Jura renforce les mesures sanitaires et rend le port du masque obligatoire dans ce département désormais classé en vigilance renforcée, alors que la circulation du virus du Covid-19 enregistre une "forte accélération".

Le d√©partement du Jura "conna√ģt une forte acc√©l√©ration de la circulation du virus (...) qui se traduit par un taux d'incidence de 266 pour 100 000 habitants", alors que ce taux se situait le 15 mars √† 160,2 pour 100.000 habitants, soit une augmentation de 66% en dix jours, a pr√©cis√© la pr√©fecture dans un communiqu√©.

18h54

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué de progresser ce vendredi, et se rapproche un peu plus du sommet de la deuxième vague à l'automne, selon des données de Santé publique France (SpF). 4.766 malades étaient ainsi hospitalisés dans ces services (contre 4.709 la veille). 

18h44

La Grèce a annoncé que le confinement serait à nouveau prolongé jusqu'au 5 avril et que la réouverture des magasins et des écoles sera étudiée la semaine prochaine par le ministère de la santé.

18h20

Le préfet de la Savoie a annoncé la fermeture de centres commerciaux, l'interdiction de la livraison après 22H00 et d'autres nouvelles restrictions pour limiter la circulation du virus dans ce département placé la veille en "vigilance renforcée".

17h11

Chaque classe sera fermée dès qu'un premier cas sera détecté dès la semaine prochaine, dans les 19 départements sous mesures renforcées, annonce le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer. 

Cette mesure s'appliquera à tous les niveaux scolaires. 

16h49

Le Premier ministre italien Mario Draghi a annonc√© la r√©ouverture apr√®s P√Ęques des √©coles allant de la maternelle √† la 6√®me m√™me dans les r√©gions √† haut risque de contagions.

16h48

Le nombre de nouvelles contaminations par le coronavirus a particulièrement progressé chez les moins de 15 ans la semaine dernière en France, une hausse que l'intensification du dépistage n'explique qu'en partie, selon Santé publique France. 

14h22

L'Agence européenne des médicaments (EMA) a donné son feu vert à une usine de production du vaccin AstraZeneca contre le Covid-19 aux Pays-Bas, qui se trouve au coeur d'un différend entre Londres et l'UE, confrontée à des problèmes de livraisons.

L'EMA a indiqué dans un communiqué avoir également approuvé une usine de production du vaccin Pfizer/BioNTech à Marbourg, en Allemagne, et un site de fabrication du vaccin Moderna en Suisse.

13h48

Matignon a annonc√© l'intensification des contr√īles de police √† partir d'aujourd'hui,¬†dans les gares, les a√©roports et aux p√©ages.

12h50

L'Italie a enregistré en 2020 son plus haut nombre de décès depuis la Seconde Guerre mondiale en raison de la pandémie, avec plus de 100.000 morts supplémentaires par rapport à la moyenne, selon des statistiques publiées vendredi.

"Le cadre démographique de notre pays a subi un profond changement à cause de l'impact des morts du Covid-19", a souligné l'Institut national des statistiques (Istat) dans un communiqué. "En 2020, le nombre total de morts a atteint 746.146, le nombre le plus élevé depuis la Seconde Guerre mondiale, avec une augmentation de plus de 100.000 (+15,6%) par rapport à la moyenne sur la période 2015-2019"

12h20

Les autorités sanitaires norvégiennes ont prolongé vendredi la suspension du vaccin anti-Covid d'AstraZeneca jusqu'au 15 avril, jugeant nécessaire d'approfondir l'étude de ses éventuels effets secondaires après l'apparition de cas graves de caillots sanguins.

"C'est une décision difficile mais justifiée de prolonger la pause pour le vaccin AstraZeneca", a déclaré un responsable de l'Institut norvégien de santé publique (FHI), Geir Bukholm, dans un communiqué. "Nous pensons qu'il est nécessaire de mener davantage d'études sur ces cas".

12h08

L'Allemagne a réaffirmé vendredi être prête à utiliser le vaccin russe Spoutnik V afin de combattre l'épidémie de Covid-19, à la seule condition qu'il soit approuvé par l'Agence européenne des médicaments (EMA).

"Une approbation par l'EMA - qui n'a pas encore eu lieu - donnerait à l'Europe la possibilité d'utiliser Spoutnik dans les campagnes de vaccination, ce qui serait également à envisager pour l'Allemagne", a déclaré le porte-parole du gouvernement allemand Steffen Seibert qui n'a pas voulu commenter les accusations de la France, qui voient dans ce vaccin un outil de "propagande".

11h59

La vaccination contre le Covid-19 a continué d'accélérer cette semaine, le bilan dépassant désormais le demi-milliard de doses administrées dans le monde, selon un comptage de l'AFP vendredi. Plus de 508,3 millions de doses ont été administrées dans au moins 164 pays ou territoires, selon ce bilan à partir de sources officielles, arrêté vendredi à 09H00 GMT.

Le rythme est de plus en plus soutenu : la première centaine de millions de doses avait été atteinte en deux mois, la deuxième en 20 jours, la troisième en 15 jours, la quatrième en 11 jours et la cinquième l'a été en 8 jours.

10h35

L'ex-président brésilien Lula critique l'actuel chef de l'Etat Jair Bolsonaro, qui devrait "s'excuser" s'il "avait un peu de grandeur" pour sa gestion de la pandémie de Covid-19, "le plus gros génocide de l'histoire du Brésil", dans une interview publié vendredi par l'hebdomadaire allemand Der Spiegel.

"Mardi, 3.158 personnes sont mortes du Covid au Brésil, c'est le plus gros génocide de notre histoire. Notre attention ne doit pas se porter sur les élections de l'année prochaine, mais sur la lutte contre le virus et la vaccination de la population. Nous devons sauver le Brésil du Covid-19", estime Luiz Inacio Lula da Silva, à nouveau éligible pour affronter M. Bolsonaro à la présidentielle de 2022.

09h45

Après une concertation entre les membres de l'académie nationale de médecine de Madagascar et le chef de l'Etat Andry Rajoelina, le gouvernement malgache a finalement décidé de recourir au vaccin, sans abandonner pour autant le remède anti-Covid local, le Covid Organics, selon le communiqué émanant de la présidence de la République malgache, ce vendredi.

"Nous allons chercher et utiliser des vaccins efficaces contre la variante de Covid 19 qui ravage Madagascar", a indiqué le communiqué rendu à la presse.

09h35

Les vétérinaires et les dentistes vont pouvoir vacciner contre le Covid-19, après un avis de la Haute autorité de santé (HAS) publié vendredi qui doit encore être entériné formellement par le gouvernement.

D'autres catégories de professionnels de santé sont concernées par cet élargissement, comme par exemple les pharmaciens de laboratoires d'analyses. Selon la HAS, cela permettra à 252.000 professionnels supplémentaires de pouvoir injecter le vaccin contre le Covid-19.

09h27

L'Allemagne va renforcer les contr√īles sanitaires pour les voyageurs arrivant de France, avec "tests obligatoires" et "contr√īles al√©atoires", a annonc√© vendredi le chef de la diplomatie fran√ßaise.

"L'explosion de la pand√©mie en Allemagne va plus vite que ce qu'ils ne pensaient et donc ils vont renforcer les tests sanitaires √† l'entr√©e du territoire allemand en raison de l'extension de la pand√©mie en ce moment en France", a d√©clar√© Jean-Yves Le Drian sur la radio France Info. "Cela veut dire des contr√īles al√©atoires sanitaires plus renforc√©s que ce qui existait jusqu'√† pr√©sent, avec tests obligatoires et quarantaine conseill√©e", a pr√©cis√© le ministre.