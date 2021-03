Égypte : au moins 32 morts et une centaine de blessés lors d'une collision entre deux trains

Le bilan est pour le moment de 32 morts et 108 blessés. Une violente collision ferroviaire a eu lieu vendredi entre deux trains de voyageurs, près de Sohag (sud de l'Égypte).

Le drame s’est déroulé à environ 460 kilomètres au sud du Caire, a annoncé le ministère de la Santé dans un communiqué. Des dizaines d'ambulances ont été mobilisées pour transporter les blessés vers les hôpitaux et des renforts médicaux ont été envoyés du Caire.

Des images prises par une caméra de surveillance montrent une collision d'une extrême violence dans laquelle un wagon est projeté en l'air, dans un immense nuage de poussière.

La scène montre des blessés et des personnes en sang, certaines visiblement coincées au milieu de débris et des sièges renversés, criant et pleurant. La vidéo qui se poursuit à l'extérieur montre des dizaines de personnes paniquées et des secouriste massés autour des wagons renversés et de débris métalliques.

Le président Al-Sissi promet «une sanction dissuassive»

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a promis que les responsables seraient punis. «Quiconque a causé ce douloureux accident par négligence ou corruption ou toute autre raison doit recevoir une sanction dissuasive, sans exception ni délai», a-t-il affirmé sur compte Twitter.

ولقد وجهت رئاسة الوزراء وكافة الأجهزة المعنية بالتواجد بموقع الحادث والمتابعة المستمرة وموافاتي بكافة التطورات والتقارير المتعلقة بالموقف على مدار اللحظة. على أن ينال الجزاء الرادع كل من تسبب في هذا الحادث الأليم بإهمال أو بفساد أو بسواه، دون استثناء ولا تلكؤ ولا مماطلة.



Le parquet a annoncé dans un communiqué avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de l'accident.

Selon un communiqué de l'autorité égyptienne des chemins de fer, le train Louxor-Alexandrie et le train Assouan-Le Caire circulaient sur la même voie et dans le même sens.

L'Égypte est souvent endeuillée par de graves accidents routiers ou ferroviaires, dus à des véhicules vétustes ou encore à des routes et des voies ferrées mal entretenues et peu surveillées.

En février 2019, un train s'était encastré dans un mur de la gare centrale Ramsès au Caire, entraînant une explosion et un incendie dans lesquels une vingtaine de personnes avaient péri.

A la suite de cet accident, le président Sissi avait annoncé le remplacement du ministre des Transports, Hicham Arafat, un civil, par un général, Kamel el-Wazir.

La collision de vendredi à Sohag intervient au moment où l'Égypte fait face à un autre défi majeur lié aux transports: un porte-conteneurs de 400 mètres de long est coincé depuis quatre jours en travers du canal de Suez, une voie cruciale pour le fret maritime international située à l'est du pays.