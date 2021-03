La France et Monaco renforcent leur coopération contre le terrorisme

Le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti et le Prince Albert de Monaco viennent de signer un protocole d’accord visant à intensifier leur coopération en matière judiciaire. L’un des objectifs est de permettre à la Principauté de bénéficier de l’appui du Parquet national antiterroriste en cas d’attaque.

La folie meurtrière peut frapper partout. Même dans un petit pays de 2km2 réputé pour sa sécurité. Voilà pourquoi Monaco et la France viennent d’unir leurs forces.

L’objectif de la convention signée ce vendredi entre les deux États est de garantir la mise en œuvre d’investigations «rapides, coordonnées et harmonisées en mutualisant leurs moyens humains, juridiques et matériels», en cas d’attaque sur le sol Monégasque. Le Parquet national antiterroriste (PNA) jouerait alors un rôle clé dans «l’analyse de la qualification juridique à apporter aux faits, la direction d’enquête et la prise en compte des victimes».

«Une action déterminée et coordonnée»

Robert Gelli, le Secrétaire d’Etat à la Justice de la Principauté, rappelle que le terrorisme n’épargne potentiellement aucun pays européen. «Ces cinq dernières années, la ville voisine et amie de Nice en a été victime à deux reprises. Une action déterminée, coordonnée de nos institutions judiciaires renforce incontestablement l’efficacité de la réponse pénale face à la menace terroriste», souligne-t-il.