DIRECT - Coronavirus : la France attend des livraisons importantes de vaccins la semaine prochaine

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Depuis ce samedi, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Plus de 10 millions de doses de vaccins ont été administrés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

10h05

Les mesures de confinement, en place depuis le 9 mars en Nouvelle-CalĂ©donie, ont Ă nouveau Ă©tĂ© prolongĂ©es d'une semaine jusqu'au 4 avril, a annoncĂ© samedi le gouvernement local.     Â

A l'origine, elles avaient été décidées pour deux semaines et ont déjà été prolongées une première fois d'une semaine.

9h59

La France attend «des livraisons importantes la semaine prochaine» de près de 3 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, a déclaré samedi sur Europe 1 la ministre déléguée à l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher.

6h18

Le Pérou a recensé vendredi près de 12.000 contaminations au coronavirus au cours des 24 heures précédentes, son chiffre quotidien le plus élevé en douze moisd'épidémie.

Le ministère de la Santé a annoncé que 11.919 cas confirmés avaient été recensés en 24 heures, ce qui porte à 1.512.384 le nombre des contaminations depuis que la maladie est arrivée au Pérou.

5h47

Un troisième cas positif au Covid-19 a été détecté aux Championnats du monde de patinage artistique à Stockholm, a indiqué la Fédération internationale de patinage (ISU) vendredi soir.

"Dans le cadre des procédures de tests rigoureuses, environ 2000 tests PCR et 1000 tests antigéniques ont été effectués jusque-là . Parmi ces nombreux tests, un cas positif supplémentaire a été identifié", écrit l'ISU dans un communiqué, sans préciser l'identité de l'individu concerné, ni son lien avec la compétition.