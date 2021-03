DIRECT - Coronavirus : le nombre de malades continue d'augmenter en réanimation

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Depuis ce samedi, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Plus de 10 millions de doses de vaccins ont été administrés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

19H24

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter samedi même si le nombre d'admissions hospitalières a un peu fléchi sur les dernières 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients). Ils étaient 4.791 samedi contre 4.766 la veille. Le nombre de patients admis en réanimation avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 patients contre 476 la veille.

18H19

Le camping et les pique-niques sur les plages de Martinique seront interdits le week-end de P√Ęques et les traditionnelles processions annul√©es, en raison d'une d√©gradation de la situation sanitaire, a annonc√© samedi le pr√©fet de l'√ģle.

D√®s jeudi prochain et pour tout le week-end de P√Ęques, le couvre-feu, mis en place vendredi de 22h √† 5h du matin en Martinique, sera avanc√© √† 19h. Par ailleurs, ¬ęles traditionnelles processions et chemins de croix ne pourront pas avoir lieu. Cette restriction a fait l'objet d'√©changes avec les autorit√©s religieuses qui ont annonc√© qu'elles n'organiseront pas de c√©r√©monie sur la voie publique¬Ľ, a indiqu√© le pr√©fet Stanislas Cazelles, cit√© dans un communiqu√©.

16H21

M√©decins sans fronti√®res (MSF) a tir√© samedi la sonnette d'alarme face √† ¬ęun tr√®s fort afflux¬Ľ de cas graves de Covid-19 au Y√©men, pays pauvre de la p√©ninsule arabique o√Ļ la guerre a ravag√© les infrastructures sanitaires.

¬ęMSF constate un tr√®s fort afflux de patients gravement malades du Covid-19 n√©cessitant une hospitalisation, √† Aden (sud) et dans de nombreuses autres r√©gions du pays¬Ľ, a tweet√© l'ONG. ¬ęLa forte augmentation des cas de Covid-19 au cours des derni√®res semaines est extr√™mement alarmante et inqui√©tante¬Ľ, a aussi soulign√© Raphael Veicht, chef de mission de MSF au Y√©men, cit√© dans un communiqu√©.

15H33

Face √† une situation √©pid√©mique ¬ęcritique¬Ľ les autorit√©s ont intensifi√© samedi les contr√īles aux a√©roports et p√©ages routiers pour faire respecter l'interdiction de se d√©placer, des mesures tr√®s en de√ß√† des restrictions plus strictes que r√©clament nombre d'experts.

12h36

Les autorités espagnoles ont annoncé samedi qu'un test PCR négatif de moins de 72 heures serait désormais exigé pour toute personne souhaitant passer la frontière terrestre française pour se rendre en Espagne.

Cette mesure, qui prendra effet mardi, intervient alors que l'Espagne intensifie les restrictions dans l'espoir d'éviter une augmentation des cas de contamination au Covid-19 pendant la Semaine sainte, qui commence ce week-end. C'est la première fois qu'une telle exigence est imposée à ceux qui franchissent la frontière terrestre entre les deux pays. Jusqu'à présent, cela n'avait été exigé que pour des arrivées par les airs.

"Ils doivent avoir un test PCR (RT-PCR), un test TMA ou un autre type de test de diagnostic du SARS-CoV-2 basé sur des techniques moléculaires équivalentes, avec un résultat négatif, effectué dans les 72 heures précédant l'arrivée", indique le Journal officiel du gouvernement espagnol paru samedi.

Seules les personnes travaillant dans le transport routier et les travailleurs transfontaliers seront exemptés, ainsi que les personnes qui vivent dans la zone frontalière tant qu'elles restent dans un rayon de 30 kilomètres autour de leur domicile.

10h05

Les mesures de confinement, en place depuis le 9 mars en Nouvelle-Calédonie, ont à nouveau été prolongées d'une semaine jusqu'au 4 avril, a annoncé samedi le gouvernement local.      

A l'origine, elles avaient été décidées pour deux semaines et ont déjà été prolongées une première fois d'une semaine.

9h59

La France attend ¬ędes livraisons importantes la semaine prochaine¬Ľ de pr√®s de 3 millions de doses de vaccin contre le Covid-19, a d√©clar√© samedi sur Europe 1 la ministre d√©l√©gu√©e √† l'Industrie, Agn√®s Pannier-Runacher.

6h18

Le Pérou a recensé vendredi près de 12.000 contaminations au coronavirus au cours des 24 heures précédentes, son chiffre quotidien le plus élevé en douze moisd'épidémie.

Le ministère de la Santé a annoncé que 11.919 cas confirmés avaient été recensés en 24 heures, ce qui porte à 1.512.384 le nombre des contaminations depuis que la maladie est arrivée au Pérou.

5h47

Un troisième cas positif au Covid-19 a été détecté aux Championnats du monde de patinage artistique à Stockholm, a indiqué la Fédération internationale de patinage (ISU) vendredi soir.

"Dans le cadre des procédures de tests rigoureuses, environ 2000 tests PCR et 1000 tests antigéniques ont été effectués jusque-là. Parmi ces nombreux tests, un cas positif supplémentaire a été identifié", écrit l'ISU dans un communiqué, sans préciser l'identité de l'individu concerné, ni son lien avec la compétition.