Un avion de chasse américain ultra-moderne se tire dessus

Au début du mois, un F-35 - l'avion de chasse le plus onéreux et le plus sophistiqué du monde à ce jour - a été la cible d'un accident. L'engin s'est tiré dessus lui-même.

L'armée américaine se serait bien passée de ce genre de mauvaise publicité pour son fleuron. Selon le site military.com, l'incident s'est déroulé dans la nuit du 12 au 13 mars tandis que l'avion de chasse (équipé d'une mitrailleuse capable de tirer des munitions hautement explosives) survolait l'Arizona lors d'une mission d'entraînement.

Les circonstances exactes de l'accident demeurent floues mais si l'on en croit les informations rapportées par les médias américains, l'arme se serait soudainement déchargée et une balle a explosé sous l'engin, abîmant cette partie de l'appareil. Si le pilote (qui en est sorti indemne) est malgré tout parvenu à se poser, les dégâts s'élèvent à au moins 2,5 millions de dollars, soit environ 2,1 millions d'euros.

L'accident a été classifié «A», le niveau de gravité le plus élevé de l'armée américaine. Il est déclenché lorsque les dommages sont supérieurs à 2,5 millions de dollars ou après le décès d'un militaire au combat. Le F-35 n'en est pas à son premier incident : ces trois dernières années, trois autres avions du même modèle se sont écrasés aux Etats-Unis et au Japon.