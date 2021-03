Algérie : en cherchant de l'eau, il découvre du pétrole dans le sol de sa ferme

Une découverte chanceuse et pour le moins inattendue. En forant son terrain à la recherche d'eau pour irriguer ses champs, un agriculteur algérien a vu jaillir à la surface un liquide noirâtre et visqueux, semblable à du pétrole. Les premières analyses montrent qu'il pourrait bien s'agir d'or noir.

Autorisé par les services agricoles à lancer des travaux de forage d'un puits de 200 mètres de profondeur, cet habitant de la petite commune d'Ouled Rahmoune, près de Constantine, dans le nord-est de l'Algérie, a vu remonter ce liquide à la surface après 90 mètres d'exploration le 20 mars dernier. Des gaz inflammables s'en dégagaient.

Surpris par sa découverte, l'homme a immédiatement alerté les autorités locales, qui se sont rendues sur place pour effectuer des constatations et des prélèvements. L'histoire a rapidement fait le tour des réseaux sociaux en Algérie. La piste d'une fuite d'un conduit sous-terrain de pétrole a rapidement été écartée par les experts.

Un gisement de pétrole découvert à Constantine





Ouled Rahmoune, dans la daïra d’El Khroub, à 30 km du chef-lieu.



Selon la direction de la wilaya de Constantine les premiers résultats des analyses montrent des niveaux élevés d'hydrocarbures.#Algerie #Constantine pic.twitter.com/Vp8e8gFuRr — IBN ZAWI (@belaili22) March 24, 2021

Les analyses préliminaires des échantillons, menées par un laboratoire régional rattaché à l'Observatoire national de l’environnement et du développement durable (ONEDD), ont mis au jour «un taux important d’hydrocarbures dans le liquide à raison de 460 mg par litre et 620 mg d’huile par litre, en plus de graisses et des substances en suspension avec un taux de 1.200 mg/litre», a détaillé Arezki Bouterik, le directeur de l'environnement de la wilaya (une collectivité territorale algérienne) de Constantine.

Conclusions attendues dans les jours à venir

D'autres études, plus approfondies, sont néanmoins nécessaires pour affirmer qu'il s'agit bien de pétrole. «Le résultat final concernant la nature des liquides visqueux de couleur noire et les gaz émanant lors du forage de ce puits sera connu dans les jours à venir», a indiqué Hamid Bechiri, ingénieur en géologie au sein du service d'exploration de Sonatrach, l'entreprise publique algérienne pétrolière et gazière, qui réalise ses propres analyses.

S'il s'agit bien d'hydrocarbures, cet agriculteur aura fait une découverte majeure, qui pourrait changer le visage de cette région pauvre d'Algérie septentrionale. Elle n'est en effet pas connue pour être riche en pétrole, les gisements d'or noir les plus importants se trouvant dans le sud du pays, à des centaines de kilomètres de là.