Danemark : qui sont les «Men in Black» qui défilent contre les restrictions anti-Covid ?

Depuis la mi-décembre, le mouvement «Men in Black» défile chaque week-end dans les rues de Copenhague, au Danemark. Ils sont vêtus de noir, fumigènes à la main.

La raison de leur protestation : les restristions anti-covid imposées par le gouvernement.

Hier soir, une mesure bien particulière était dans leur ligne de mire : l'article 81d. Cette nouvelle disposition du Code pénal double la peine d'un délit lorsque celui-ci est «lié à la pandémie de Covid-19 ou qu'il est commis dans le contexte de la pandémie».

Les Men in Black ont aussi protesté contre l'idée du «passeport corona». Sous la forme d'une application pour smartphones, il permettrait d'attester qu'une personne a été vaccinée contre le Covid-19, testée négative dans les 72h ou qu'elle a récemment guéri de la maladie. Le gouvernement danois veut faire de ce passeport un acteur clé du déconfinement du pays.

RENDEZ-VOUS SUR FACEBOOK

Ce n'est pas la première fois que les Men in Black défilent. En majorité constitués de jeunes hommes, le mouvement trouve son origine sur les réseaux sociaux. Grâce à des rendez-vous fixés sur Facebook, ils se rassemblent chaque samedi depuis mi-décembre, vêtus de noir, pour «défendre la liberté» dont la pandémie les a privés.

Les défilés sont souvent pacifiques et dépassent rarement le millier de personnes. Mais quelques débordements ont contribué à la forte médiatisation des Men in Black : par exemple, le 23 janvier, en marge d'un rassemblement, un mannequin à l'effigie de la Première ministre Mette Frederiksen a été brûlé. Il portait une pancarte avec l'inscription : «Elle doit être et sera mise à mort.»

Pour un pays comme le Danemark, où les manifestations ne sont pas courantes, l'incident a beaucoup choqué. Trois hommes ont été interpellés et risquent aujourd'hui de lourdes peines de prison.

Pas d'appartenance politique

Les Men in Black n'ont pas vraiment de leader. Ils constituent plutôt un mouvement décentralisé, qui se réclame «du peuple». Ils rejettent d'ailleurs toute instrumentalisation politique. Rasmus Paludan, politicien d'extrême-droite, n'a par exemple pas été admis dans leur cortège.

«Nous sommes un groupe très hétéroclite de citoyens qui en ont assez de perdre leurs libertés et leurs facultés, qui se battent contre leur infantilisation et le fichage, et qui ne sont pas entendus par les politiques et les autorités», résume Christian Olesen, un membre de Men in Black, au journal danois Politiken.

Selon lui, la goutte de trop a été la vaccination. Et surtout, le passeport corona. «On ne pique peut-être pas les gens de force, mais on veut diviser la population en deux groupes, les vaccinés et les autres : ceux qui ne sont pas vaccinés n'ont pas le droit d'aller au restaurant, au cinéma... Ils disent que ce n'est pas de la coercition, mais on devient un citoyen de seconde zone».

Les Men in Black n'entendent pas s'arrêter de sitôt. Le mouvement prend de l'ampleur, empruntant des codes de l'hooliganisme et d'Anonymous. «Ce n'est pas l'expression d'une grosse opposition populaire», estime Alexander Sjöberg, journaliste qui enquête sur le mouvement pour Politiken. «C'est celle de personnes durement touchées par les restrictions, qui étaient peut-être déjà un peu marginalisées avant la pandémie et qui le sont encore plus aujourd'hui.»

Le Danemark est depuis décembre en confinement partiel. Les écoles primaires sont ouvertes, tandis que les collèges et les lycées doivent rouvrir début avril. Les bars et les restaurants, eux, sont toujours fermés.