Dimanche des Rameaux : que célèbrent les chrétiens aujourd'hui ?

Les Chrétiens du monde entier célèbrent en ce dimanche 28 mars la fête des Rameaux, qui marque le début de la semaine sainte.

Semaine qui commémore la Passion du Christ, et qui emmène les fidèles vers la fête de Pâques, considérée chez les Chrétiens comme la plus importante de l'année.

Mais de quoi parle-t-on quand on évoque les Rameaux ? Il s'agit en fait de l'entrée du Christ à Jérusalem, tandis qu'il est accueilli par le peuple qui tapisse son chemin de palmes, les mêmes palmes qu'arborent les fidèles en ce dimanche. Ainsi, même si le rameau n'est pas en tant que tel considéré comme un porte-bonheur, il est toutefois vu comme un symbole de vie.

Une semaine de lecture

On célèbre le Christ ressuscité, et c'est pour cela que le rameau est béni lors de la messe, et qu'il orne ensuite les crucifix. Même si en France, c'est plutôt le buis qui est utilisé. D'ailleurs, en fonction de la région du monde dans laquelle on se trouve, il peut s'agir de sapin, d'olivier ou encore de laurier.

Lors du dimanche des Rameaux, la messe débute à l'extérieur. En effet, les fidèles reçoivent chacun une branche d'arbre ou d'arbuste, qui est ensuite bénie. Le tout au chant du Hosanna, qui est tiré d'un épisode de l'évangile. Dans le même temps, l'entrée dans la semaine sainte est l'occasion d'entendre le récit de la Passion du Christ. Un texte qui rappelle aux Chrétiens l’exigence d’une vie de croyant à la suite du Christ.