DIRECT - Coronavirus : 37.014 cas enregistrés ces dernières 24h en France, 131 morts

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Depuis ce samedi, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Plus de 10 millions de doses de vaccins ont été administrés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

20h50

Selon Santé Publique France, 131 morts du Covid-19 supplémentaires ont été enregistrés ces dernières 24 heures, portant le bilan total à 94.596 décès.

Quant au nombre de cas, il a fortement augmenté avec 37.014 contaminations comptabilisées depuis hier. Le nombre de personnes testées positives depuis le début de l'épidémie s'élève à 4.545.589.

17h34

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter dimanche, atteignant près de 4.900 malades, soit presque le pic de la deuxième vague à l'automne, selon les données de Santé publique France (SPF).

Au total, 4.872 malades étaient en réanimation dimanche contre 4.791 samedi. Un chiffre qui se rapproche de celui de la 2e vague à l'automne qui avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades. Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti, s'élevant à 238 contre 332 patients la veille. Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients).

Le nombre total de personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.712 dimanche dont 1.017 nouvelles admissions contre 27.259 samedi. En 24 heures, 131 patients sont morts à l'hôpital des suites du Covid-19, contre 194 la veille.

17h18

Vingt-deux classes du lycée Eugène-Delacroix à Drancy (Seine-Saint-Denis) seront fermées lundi en raison de la situation sanitaire très dégradée dans l'établissement, où des professeurs ont exercé leur droit de retrait, a annoncé dimanche le recteur d'académie de Créteil.

"Il y a à partir de demain (lundi) 22 classes en éviction (fermées, NDLR) c'est-à-dire environ 500 élèves" concernés, sur 2.400 élèves au total, a déclaré Daniel Auverlot, recteur de l'académie de Créteil, lors d'une conférence de presse.

Les personnels de ce lycée avaient dénoncé jeudi, dans une lettre ouverte, une "situation alarmante" qui justifiait leur droit de retrait. "Nous avons depuis la semaine dernière en cas cumulés 35 élèves et une dizaine de personnels qui ont été positifs", a expliqué M. Auverlot, indiquant que le proviseur avait déjà pris la décision de "fermer douze classes dès la semaine dernière", chiffre revu à la hausse depuis les dernières directives de ministère de l’Éducation.

13H22

Marine Le Pen a estimé dimanche que le gouvernement ne pouvait plus "faire autrement" que de fermer les écoles "plutôt que d'attendre que les classes ferment les unes après les autres" face à la flambée de l'épidémie du coronavirus.

"Dans la situation actuelle, on ne peut pas faire autrement" que de fermer les écoles. Le ministre de l'Education Jean-Michel Blanquer "le dit lui-même: à chaque fois qu'il y aura un cas, on fermera les classes, par conséquent toutes les classes vont fermer", a déclaré la présidente du Rassemblement national dans l'émission Dimanche en politique sur France 3.

12H11

Le président (ex-LR) des Hauts-de-France Xavier Bertrand, candidat déclaré à la présidentielle 2022, a accusé dimanche Emmanuel Macron de "ne rien apprendre de ses erreurs" sur la crise du Covid-19 et estimé qu'il n'aurait "jamais dû demander" à l'Europe de gérer les vaccins.

"Il y a pire que de ne pas vouloir reconnaître ses erreurs, c'est de ne rien apprendre de ses erreurs", a souligné M. Bertrand sur Europe 1/Cnews/Les Echos.

11h48

Les personnels des hôpitaux publics qui se verront refuser des congés en raison de la crise sanitaire pourront bénéficier d'une indemnité de 110 à 200 euros brut par jour non pris, comme l'an dernier, selon deux textes publiés dimanche au Journal officiel.

Ce dispositif, qui entre en vigueur alors que la 3e vague de l'épidémie de Covid-19 submerge les hôpitaux, concerne des fonctionnaires ou contractuels "qui disposent d'un solde de congés annuels" ou de RTT non pris car refusés pour raisons de service "entre le 1er février et la fin de l'état d'urgence sanitaire", indique un décret.

10h30

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 2.777.761 morts dans le monde depuis que le bureau de l'OMS en Chine a fait état de l'apparition de la maladie fin décembre 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles dimanche à 10H00 GMT.

Plus de 126.622.220 cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie.

La grande majorité des malades guérissent, mais une part encore mal évaluée conserve des symptômes pendant des semaines, voire des mois.

07h45

Face à une situation épidémique "critique" les autorités ont intensifié samedi les contrôles pour faire respecter l'interdiction de se déplacer, tandis que les appels se multiplient pour des restrictions beaucoup plus strictes et un élargissement de la campagne de vaccination.

Depuis vendredi minuit, trois départements -- le Rhône, l'Aube et la Nièvre -- sont soumis aux mesures de restrictions déjà en vigueur dans 16 autres, dont Paris et sa région. Au programme: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, commerces fermés et demi-classes en lycée.

Samedi matin, gare Montparnasse à Paris, "une dizaine d'équipes sont mobilisées contre deux à trois en temps normal", a expliqué à l'AFP un capitaine de police, précisant que les contrôles étaient accentués "aux heures de pointe".

07H10

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter samedi même si le nombre d'admissions hospitalières a un peu fléchi sur les dernières 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients). Ils étaient 4.791 samedi contre 4.766 la veille. Le nombre de patients admis en réanimation avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 patients contre 476 la veille.