DIRECT - Coronavirus : en situation «critique», la France intensifie les contrôles ce week-end

Confinement, acte III. La menace d'un confinement strict généralisé pèse de plus en plus sur l'Héxagone face à la dégradation de la situation sanitaire. Depuis ce samedi, la vaccination est ouverte aux plus de 70 ans. Plus de 10 millions de doses de vaccins ont été administrés. Suivez toute l'actualité de l'évolution de la crise liée au coronavirus.

07h45

Face à une situation épidémique "critique" les autorités ont intensifié samedi les contrôles pour faire respecter l'interdiction de se déplacer, tandis que les appels se multiplient pour des restrictions beaucoup plus strictes et un élargissement de la campagne de vaccination.

Depuis vendredi minuit, trois départements -- le Rhône, l'Aube et la Nièvre -- sont soumis aux mesures de restrictions déjà en vigueur dans 16 autres, dont Paris et sa région. Au programme: pas de déplacements à plus de 10 km sans dérogation, pas de sortie du territoire sans motif impérieux, commerces fermés et demi-classes en lycée.

Samedi matin, gare Montparnasse à Paris, "une dizaine d'équipes sont mobilisées contre deux à trois en temps normal", a expliqué à l'AFP un capitaine de police, précisant que les contrôles étaient accentués "aux heures de pointe".

07H10

Le nombre de patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter samedi même si le nombre d'admissions hospitalières a un peu fléchi sur les dernières 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre de malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573 patients). Ils étaient 4.791 samedi contre 4.766 la veille. Le nombre de patients admis en réanimation avait culminé le 16 novembre à 4.903 malades au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 patients contre 476 la veille.