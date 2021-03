Canal de Suez : le porte-conteneurs Ever Given a «tourné» mais ne flotte pas encore

Déblocage en vue. L’Ever Given, ce navire de 400 mètres de long qui bloque le canal de Suez depuis près d'une semaine, a commencé à bouger ce lundi 29 mars. D'après son propriétaire, le porte-conteneurs a été «tourné» mais ne flotte pas encore.

Dans un communiqué publié en début de matinée, les autorités du Canal de Suez ont également précisé que «l'arrière du navire s'est éloigné de 102 mètres de la rive alors qu'il était à quatre mètres seulement».

Dans un communiqué publié plus tôt, la SCA indiquait que «les manœuvres de remorquage pour renflouer le porte-conteneurs Ever Given avaient commencé à l'aide de 10 remorqueurs géants».

Des manoeuvres qui augurent une sortie de crise prochaine. En effet, le trafic maritime devrait mettre «3,5 jours» à s'écouler, a indiqué ce matin les autorités du canal.

Pour rappel, l’Ever Given est coincé depuis mardi en diagonale du canal, bloquant complètement cette voie d’eau d’environ 300 mètres de largeur parmi les plus fréquentées au monde.

Au total, près de 400 navires étaient à l’arrêt, dimanche, aux extrémités et au milieu du canal reliant la mer Rouge à la mer Méditerranée, selon la SCA. Le canal de Suez, long de quelque 190 kilomètres, voit passer environ 10 % du commerce maritime international et chaque journée d’indisponibilité entraîne d’importants retards et coûts.