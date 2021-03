Vidéo : une énorme explosion embrase l'une des plus grandes raffineries d'Indonésie

Fumée noire et flammes gigantesques : le ciel indonésien s'est embrasé ce lundi 29 mars après l'explosion de la raffinerie de Balongan, l'une des plus importantes du pays.

Le bilan provisoire de l'agence de gestion des catastrophes fait état d'un mort dû à une crise cardiaque après une explosion, de «cinq personnes gravement blessées, une quinzaine présentant des blessures légères et trois personnes encore recherchées».

Massive explosion occurred at the Balongan oil refinery, in the Indramayu area of West Java province.



The explosion was heard up to a radius of dozens of kilometres from the epicentre.



The cause behind the massive blast is still unclear.

