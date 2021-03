Visa autorise les paiements en cryptomonnaie

Une nouvelle étape franchie pour les cryptomonnaies. Le groupe Visa a annoncé ce 29 mars le lancement d'un programme pilote autorisant les règlements en USD Coin.

Ce programme sera mené en partenariat avec la plateforme Crypto.com, sur laquelle peuvent être achetées, vendues et échangées des crypto-monnaies. Visa collaborera également avec la banque d'actifs numériques Anchorage.

Le programme sera ouvert à un plus grand nombre de partenaires au cours de l'année. Pour l'instant, il se centre exclusivement sur l'USD Coin (USDC), une cryptomonnaie stable dont le cours est indexé sur celui du dollar américain.

L'annonce de Visa constitue une véritable avancée pour les cryptomonnaies. Celles-ci sont de plus en plus acceptées par le secteur financier traditionnel. «Nous constatons une demande croissante de la part des consommateurs du monde entier pour pouvoir accéder, détenir et utiliser des devises numériques», a justifié Cuy Sheffield, responsable de la cartographie chez Visa, auprès de Reuters.

Mastercard, Paypal, Tesla...

Une «demande croissante» de plus en plus visible. En février, le groupe Mastercard, concurrent de Visa, a décidé d'intégrer les crypto-monnaies dans son réseau en février dernier. Même stratégie pour Paypal. La plateforme a annoncé en octobre développer un service d'achat, de vente et d'envoi de cryptomonnaies.

Contrairement à Visa et Mastercard, Paypal traitera aussi des cryptomonnaies qui ne sont pas des «stablecoins», c'est-à-dire qui ne sont pas stables, par exemple le bitcoin.

Du côté des commerçants, les mentalités évoluent aussi. Elon Musk, patron de Tesla, a déclaré mi-mars qu'il était possible d'acheter une voiture Tesla avec des bitcoins. Mais ce type de transaction reste encore très marginal. La grande majorité des enseignes mondiales n'autorisent pour l'instant pas les paiements en crypto-monnaie.