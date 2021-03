Coronavirus : Joe Biden veut que 90% des adultes américains aient accès au vaccin d'ici le 19 avril

«La guerre contre le Covid-19 est loin d'être gagnée», prévenait Joe Biden, lundi 29 mars. Pour se donner les meilleures chances, le président des Etats-Unis a donc décidé d'accélérer la campagne de vaccination, en s'assurant que «90% des Américains vivent à moins de 5 miles (environ 8 km, ndlr) d'un site de vaccination d'ici le 19 avril».

Cela implique de «plus que doubler le nombre de pharmacies» habilitées à réaliser les injections mais aussi d'«augmenter le nombre de sites de vaccination de masse gérés par le gouvernement fédéral». Le tout en trois semaines. Un objectif ambitieux qui rappelle que «l'heure n'est pas aux célébrations» pour les Américains. Après avoir connu une certaine stabilité pendant plusieurs semaines, le taux d'infection au coronavirus repart à la hausse aux Etats-Unis.

In the next three weeks, we will more than double the number of pharmacies where you can get vaccinated and increase the number of federally-run mass vaccination sites.





We’re going to make sure that 90% of Americans live within 5 miles of a vaccination site by April 19.

— President Biden (@POTUS) March 30, 2021