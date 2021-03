DIRECT - Coronavirus : la barre des 5.000 patients «en soins critiques» dépassée

Alors que le pic de la deuxième vague a été dépassé lundi, la menace d'un confinement strict pèse de plus en plus. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

19h22

L'Allemagne s'apprête à suspendre l'utilisation du vaccin anti-Covid 19 d'AstraZeneca pour les moins de 60 ans dans la foulée d'une nouvelle recommandation formulée mardi par la commission vaccinale après plusieurs cas de formation de caillots sanguins.

18h55

La barre des 5.000 patients "en soins critiques" en France, soit les cas les plus graves, a été dépassée mardi, selon les chiffres quotidiens de Santé publique France. L'agence sanitaire, qui a adopté cette nouvelle terminologie après avoir parlé de patients en "réanimation", a fait état de 5.072 patients dans ce cas, soit 98 de plus que la veille. Lundi, le pic de la deuxième vague de l'épidémie, un peu plus de 4.900 patients mi-novembre, avait été dépassé. Le pic de la première vague, avec un peu plus de 7.000 patients début avril, reste encore loin.

18h22

Dr Rachida Inaoui-Rozé : «Il devient urgent d’allonger les vacances scolaires […] Je ne comprend pas pourquoi on prend les enfants en otage» #Punchline pic.twitter.com/nDBroYSPJi — CNEWS (@CNEWS) March 30, 2021

17H28

«Roselyne Bachelot se bat avec force et ténacité contre le virus et nous avons une pensée pour elle», a déclaré Gabriel Attal. Testée positive au Covid-19, la ministre de la Culture est hopsitalisée depuis mercredi.

16h17

Le patron de l'OMS réclame une enquête sur l'hypothèse d'une fuite du virus d'un laboratoire en Chine.

14h24

Les contrôles des policiers et gendarmes seront intensifiés "dès jeudi" en amont d'un week-end de Pâques "à hauts risques" pour faire respecter les mesures sanitaires de lutte contre le Covid-19, a indiqué mardi Gérald Darmanin.

Ces contrôles auront lieu "sur les péages, dans les gares, pour éviter que les Français ne respectent pas la règle des 10 kilomètres (rayon de déplacement autour du domicile sauf motifs impérieux, ndlr), jusqu'à lundi-mardi", a déclaré le ministre de l'Intérieur en marge de sa conférence de presse mensuelle consacrée à l'activité de son ministère. "Il s'agit de souligner l'importance lors de ce week-end à hauts risques de ne pas partir de son territoire", a ajouté le ministre.

14h06

La ville de Berlin a annoncé mardi suspendre "par précaution" l'utilisation du vaccin AstraZeneca contre le Covid pour les personnes, hommes et femmes, de moins de 60 ans, dans l'attente de nouvelles recommandations nationales.

"Nous avons décidé, par précaution, d'arrêter la vaccination des moins de 60 ans avec AstraZeneca", a indiqué la responsable de la Santé pour le Sénat de Berlin, Dilek Kalayci. Ce vaccin anti-Covid est l'objet de suspicions dans plusieurs pays après des cas graves de formation de caillots sanguins.

13h56

Selon des informations de CNEWS, Jean-Michel Blanquer a demandé au président de la République, la veille du Conseil de défense, que les enseignants soient vaccinés à partir de la semaine prochaine.

Info @CNEWS



À la veille du conseil de défense, Jean-Michel Blanquer a demandé au président de la République que les enseignants soient vaccinés à partir de la semaine prochaine — Loïc Signor (@loicsignor) March 30, 2021

13h30

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé mardi qu'il comptait fabriquer en 2021 jusqu'à 2,5 milliards de doses de son vaccin développé avec l'américain Pfizer, soit 25% de plus qu'annoncé initialement.

Les capacités de production devraient augmenter en raison d'une "optimisation des processus de production", de "l'expansion du réseau de production", ainsi que de l'autorisation de tirer six doses d'un flacon, explique l'entreprise dans un communiqué. Elle a livré avec son partenaire, en date du 23 mars, "plus de 200 millions de doses" dans le monde.

13h28

Deux fédérations FO du secteur des transports ont estimé mardi que les salariés des transports maritime, aérien, routier et urbain de voyageurs "exposés" au Covid-19 "doivent aussi être prioritaires" pour la vaccination, "sur la base du volontariat".

Pour les "bus, taxis, camions, ambulances, navires, avions", qui "ne se sont jamais arrêtés", les salariés "en première ligne" sont "indispensables", mais sont "toujours considérés comme de la chair à canon !", dénoncent la fédération FO des Transports-Logistique et la fédération FO Équipement, Environnement, Transports et Services (Feets), dans un communiqué commun.

12h40

Le laboratoire allemand BioNTech a annoncé qu'il comptait fabriquer en 2021 jusqu'à 2,5 milliards de doses de son vaccin développé avec l'américain Pfizer, soit 25% de plus qu'annoncé initialement.

Les capacités de production devraient augmenter en raison d'une "optimisation des processus de production", de "l'expansion du réseau de production", ainsi que de l'autorisation de tirer six doses d'un flacon, explique l'entreprise dans un communiqué. Elle a livré avec son partenaire, en date du 23 mars, "plus de 200 millions de doses" dans le monde.

12h25

Le tri des malades dans les hôpitaux du fait de l'augmentation des cas de Covid-19 est une "ligne rouge absolue", a estimé le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, assurant que le gouvernement veut éviter une telle extrémité.

"Nous sommes tous touchés, bouleversés par ce que nous voyons comme témoignages de soignants, de médecins, devant les difficultés qui sont les leurs, devant l'augmentation du nombre de cas en réanimation (...) et nous voulons tout faire pour que leur situation puisse être la plus tenable possible. Il y a une ligne rouge absolue, c'est le tri des malades", a affirmé Bruno Le Maire sur la radio RCJ.

11h39

L'Allemagne va renforcer pour les "8 à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

11h14

L'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne, ont indiqué des sources au ministère de la Santé. Tout voyageur en provenance de l'UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période, une mesure déjà en vigueur pour les pays hors UE, selon la même source.

10h54

Le Premier ministre italien Mario Draghi, 73 ans, a reçu mardi une dose du vaccin AstraZeneca, ont annoncé ses services, dans un geste de soutien à ce vaccin controversé. L'ex-chef de la Banque centrale européenne et sa femme se sont faits vacciner au centre installé à la gare centrale de Rome, Termini, a indiqué un porte-parole.

L'Italie avait suspendu l'utilisation des doses AstraZeneca/Oxford durant plusieurs jours en mars en raison de soupçons sur ses effets secondaires jusqu'à ce que l'Agence européenne du médicament (EMA) ne donne à nouveau son feu vert.

06h09

Le Venezuela a enregistré 1.288 nouvelles infections, un record de cas quotidiens de Covid-19 pour le pays qui fait face à une deuxième vague de coronavirus, "plus virulente" selon les autorités.

04h15

Près de 40% de la population adulte a été vaccinée dans le petit archipel de Wallis et Futuna, où l'épidémie de Covid-19 a fait quatre morts depuis le 6 mars, a indiqué l'Administration supérieure. "Au dixième jour de la campagne, nous en sommes exactement à 38,5% de la population majeure (3.190 personnes), qui a reçu la première injection de vaccin (Moderna)", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet).

03h05

L'Argentine a enregistré lundi 14.014 nouvelles contaminations au Covid-19, un plus haut depuis fin octobre, tandis qu'un rapport officiel a confirmé la circulation communautaire des variants brésilien et californien. Le pays sud-américain de 44 millions d'habitants a recensé 2.322.594 cas et 55.611 décès dus au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 163 ont été signalés au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

00h00

Le président américain Joe Biden a annoncé une accélération de la campagne de vaccination aux Etats-Unis mais lancé dans le même temps une mise en garde: "La guerre contre le Covid-19 est loin d'être gagnée". Confirmant la spectaculaire montée en puissance des dernières semaines, le locataire de la Maison Blanche a promis que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril.