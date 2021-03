DIRECT - Coronavirus : l'Italie va imposer une quarantaine aux voyageurs venant de l'UE

Alors que le pic de la deuxième vague a été dépassé lundi, la menace d'un confinement strict pèse de plus en plus. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

11h39

L'Allemagne va renforcer pour les "8 à 14 prochains jours" les contrôles autour de ses frontières terrestres notamment avec la France, le Danemark et la Pologne, sans toutefois les systématiser, pour lutter contre la pandémie, a annoncé le ministre de l'Intérieur.

11h14

L'Italie va imposer une quarantaine de cinq jours aux voyageurs en provenance des pays membres de l'Union européenne, ont indiqué des sources au ministère de la Santé. Tout voyageur en provenance de l'UE devra effectuer un test avant son départ, respecter une quarantaine de cinq jours, puis effectuer un nouveau test à l'issue de cette période, une mesure déjà en vigueur pour les pays hors UE, selon la même source.

10h54

Le Premier ministre italien Mario Draghi, 73 ans, a reçu mardi une dose du vaccin AstraZeneca, ont annoncé ses services, dans un geste de soutien à ce vaccin controversé. L'ex-chef de la Banque centrale européenne et sa femme se sont faits vacciner au centre installé à la gare centrale de Rome, Termini, a indiqué un porte-parole.

L'Italie avait suspendu l'utilisation des doses AstraZeneca/Oxford durant plusieurs jours en mars en raison de soupçons sur ses effets secondaires jusqu'à ce que l'Agence européenne du médicament (EMA) ne donne à nouveau son feu vert.

06h09

Le Venezuela a enregistré 1.288 nouvelles infections, un record de cas quotidiens de Covid-19 pour le pays qui fait face à une deuxième vague de coronavirus, "plus virulente" selon les autorités.

04h15

Près de 40% de la population adulte a été vaccinée dans le petit archipel de Wallis et Futuna, où l'épidémie de Covid-19 a fait quatre morts depuis le 6 mars, a indiqué l'Administration supérieure. "Au dixième jour de la campagne, nous en sommes exactement à 38,5% de la population majeure (3.190 personnes), qui a reçu la première injection de vaccin (Moderna)", a déclaré à l'AFP Hervé Jonathan, administrateur supérieur (préfet).

03h05

L'Argentine a enregistré lundi 14.014 nouvelles contaminations au Covid-19, un plus haut depuis fin octobre, tandis qu'un rapport officiel a confirmé la circulation communautaire des variants brésilien et californien. Le pays sud-américain de 44 millions d'habitants a recensé 2.322.594 cas et 55.611 décès dus au Covid-19 depuis le début de l'épidémie, dont 163 ont été signalés au cours des dernières 24 heures, selon les autorités sanitaires.

00h00

Le président américain Joe Biden a annoncé une accélération de la campagne de vaccination aux Etats-Unis mais lancé dans le même temps une mise en garde: "La guerre contre le Covid-19 est loin d'être gagnée". Confirmant la spectaculaire montée en puissance des dernières semaines, le locataire de la Maison Blanche a promis que 90% des adultes américains seraient éligibles au vaccin d'ici le 19 avril.