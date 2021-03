Le vaccin AstraZeneca change de nom et devient «Vaxzevria»

Un nouveau nom pour une nouvelle vie ? Le vaccin AstraZeneca a changé de nom et s'appelle désormais «Vaxzevria». Une modification discrètement approuvée par l'Agence européenne des médicaments (EMA) le 25 mars, après une demande du laboratoire anglo-suédois.

C'est l'agence suédoise des médicaments qui en a fait l'annonce le 29 mars sur son site, une nouvelle repérée notamment par le média belge The Brussels Times. Ce changement n'implique aucune modification du produit en lui-même. Le vaccin aura seulement droit à de nouveaux étiquetage et emballage.

Si la société anglo-suédoise, qui a développé le vaccin avec l'université d'Oxford, n'a pas communiqué sur cette information, les raisons derrière ce changement sont sans doute à chercher du côté des polémiques qui entourent ce produit.

Des doutes sur son efficacité se sont d'abord fait jour, en raison du manque de personnes âgées et fragiles parmi les participants à ses essais cliniques, avant de voir son image fortement dégradée par la détection de graves effets secondaires chez certains patients ayant été vaccinés avec ce produit. Ces quelques cas de thromboses, soit des formations de caillots sanguins, ont poussé plusieurs pays européens, dont la France, à le suspendre mi-mars.

Des retards de livraisons

Après avoir été jugé «sûr et efficace» par l'EMA le 18 mars, la plupart des pays européens ont repris la vaccination avec celui que l'on doit appeler désormais le Vaxzevria. Mais en France, en Suède, en Finlande ou en Islande, il est désormais réservé aux plus âgés. Ces pays ont été rejoints ce mardi par l'Allemagne, après de nouveaux cas de thromboses chez des personnes plus jeunes.

Outre ces inquiétudes concernant son innocuité, le vaccin du laboratoire AstraZeneca est au centre d'une autre polémique, causée par les retards de livraisons à l'Union européenne. Il a même provoqué un conflit entre Bruxelles et le Royaume-Uni, accusé de garder les vaccins produits sur son sol tout en recevant des doses depuis le continent. En réponse, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a annoncé la semaine dernière un blocage temporaire des exportations de vaccins d'AstraZeneca produits dans l'UE, jusqu'à ce que la laboratoire ait «rattrapé son retard» de livraisons.