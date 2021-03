Une journée sans décès dûs au Covid-19 à Londres ce dimanche, la deuxième en 2021

Epicentre britannique de la première vague de contaminations au coronavirus l'année dernière, la ville de Londres enregistre encore aujourd'hui le troisième taux de mortalité le plus élevé du Royaume-Uni. Pourtant, dimanche 28 mars, aucun décès lié au Covid-19 n'a été enregistré dans la capitale. C'est la deuxième fois en 2021.

Selon les données de Public Health England, relayées par Sky News, la dernière journée similaire connue par la ville date du 27 février dernier. Sachant que lors d'un pic de cas en janvier, Londres enregistrait plus de 200 décès quotidiens et jusqu'à 230 au plus fort de la crise, en avril 2020.

Today marks the next stage of our roadmap to cautiously ease restrictions in England.





As vaccines are being rolled out it’s vital that we don’t overdo it and risk all the progress we’ve made.





Please follow the new rules carefully. pic.twitter.com/9r7aV9hYb7

— Boris Johnson (@BorisJohnson) March 29, 2021