Vietnam : accusé d'avoir répandu le Covid, un steward est condamné à 2 ans de prison avec sursis

Duong Tan Hau n'a pas respecté les consignes. Après son vol de rapatriement depuis le Japon, en novembre, ce steward de la compagnie Vietnam Airlines aurait dû observer une quarantaine de deux semaines. C'est parce qu'il ne l'a pas fait que la justice vietnamienne l'a condamné à deux ans de prison avec sursis.

Le jeune homme de 29 ans a été jugé coupable d'avoir «répandu des maladies infectieuses dangereuses», à savoir le Covid-19, par un tribunal de Ho Chi Minh-Ville. On lui reproche d'avoir rompu son isolement une semaine seulement après son retour du Japon.

Selon un média d'Etat vietnamien, il a rencontré pas moins de 46 personnes à ce moment-là et pris part à une compétition organisé par l'université de Ho Chi Minh-Ville. Problème : un test de dépistage réalisé peu après l'a déclaré positif au Covid-19.

La justice a recensé trois personnes contaminées par le steward et considère qu'il a «affecté la vie de 2.000 habitants de la ville», étant donné que «861 personnes ont dû être placées en quarantaine et 1.400 autres ont été enfermées chez elles». Le préjudice matériel total est estimé à plus de 160.000 euros.

Depuis le début de la pandémie, le Vietnam parvient à maintenir un niveau faible de contaminations, avec 2.600 cas et 35 décès pour 98 millions d'habitants. Pour y parvenir, le pays impose un contrôle strict des déplacements, une recherche minutieuse des cas contact et des quarantaines de masse. En condamnant Duong Tan Hau, la justice vietnamienne cherche à dissuader quiconque de venir compromettre cette rigoureuse stratégie.