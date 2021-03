DIRECT - Coronavirus : allocution d'Emmanuel Macron à 20h ce soir

Alors que le pic de la deuxième vague a été dépassé lundi, la menace d'un confinement strict pèse de plus en plus. Un nouveau conseil de défense sanitaire est organisé ce mercredi à l'Elysée et Emmanuel Macron s'exprimera ce soir. Suivez toute l'actualité de la crise liée au coronavirus.

09h09

La maire de Paris Anne Hidalgo a demandé ce mercredi la fermeture des écoles dans la capitale, au vu de la situation sanitaire "très grave" et de la "désorganisation très grande" dans les établissements.

08h47

Emmanuel Macron prononcera une allocution ce mercredi soir à 20h, annonce l'Elysée. 

08h11

La ville chinoise de Ruili, à la frontière de la Birmanie, a été placée en quarantaine après la détection de six cas de Covid-19. 

06h00

Des services de réanimation qui ont dépassé le pic de la deuxième vague, l'épidémie qui ne faiblit pas, les classes qui ferment à tour de bras... Emmanuel Macron doit trancher ce mercredi lors d'un nouveau conseil de défense sanitaire sur de nouvelles restrictions, voire un confinement strict. 

05h08

La Martinique, qui avait ma√ģtris√© l'√©pid√©mie de coronavirus ces trois derniers mois, est √† pr√©sent affect√©e par la troisi√®me vague, a annonc√© le pr√©fet Stanislas Cazelles. Face √† cette flamb√©e, le couvre-feu d√©j√† en vigueur de 22h √† 5h depuis vendredi 26 mars a √©t√© durci. Il passera √† 19h √† compter du 1er avril et pour 3 semaines. Par ailleurs, les restaurants seront ferm√©s d√®s jeudi "autant √† midi que le soir".

00h03

La crise sanitaire a retardé de plus d'une génération le temps nécessaire pour parvenir à l'égalité homme-femme, selon l'étude annuelle publiée par le Forum économique mondial (WEF, organisation connue comme le forum économique de Davos). Si ce rapport fait ressortir de fortes disparités d'un pays à l'autre, il faudra toutefois encore compter 135,6 années avant de parvenir à la parité à l'échelle mondiale.